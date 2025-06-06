Fransa'da Yangın: 4 Ölü, 12 Yaralı

Fransa'da Yangın: 4 Ölü, 12 Yaralı
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Fransa'nın Reims kentindeki bir binada çıkan yangında 1'i çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yetkililer yangınla ilgili soruşturma başlattı.

FRANSA'da bir binada çıkan yangın sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa'nın Reims kentinde bir binanın 4'üncü katında çıkan yangında 1'i çocuk, 4 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı.

Yetkililer, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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