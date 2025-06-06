Fransa'da Yangın: 4 Ölü, 12 Yaralı
Fransa'nın Reims kentindeki bir binada çıkan yangında 1'i çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yetkililer yangınla ilgili soruşturma başlattı.
FRANSA'da bir binada çıkan yangın sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Fransa'nın Reims kentinde bir binanın 4'üncü katında çıkan yangında 1'i çocuk, 4 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı.
Yetkililer, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya