Fransa'da terör örgütü sempatizanları Türk gençlerine saldırdı
Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles De Gaulle Havalimanı'nda terör örgütü PKK sempatizanları, bir grup Türk gencine saldırdı. Olay anı kameralara yansıdı.
Fransa'nın başkenti Paris'te terör örgütü PKK sempatizanları ortalığı karıştırdı. Charles De Gaulle Havalimanı'nda Türkiye'ye gitmek için uçağa binmeyi bekleyen Türk gencine örgüt sempatizanları saldırdı.
HAVALİMANINDA TÜRK GENÇLERİNE SALDIRDILAR
Havalimanı bir anda karışırken, örgüt sempatizanları Türk gençlerini tekme tokat dövdü. Olay çok sayıdaki havalimanı polisinin müdahalesiyle sona erirken, saldırı anı kameralara yansıdı.