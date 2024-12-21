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Fransa'da terör örgütü sempatizanları Türk gençlerine saldırdı

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Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles De Gaulle Havalimanı'nda terör örgütü PKK sempatizanları, bir grup Türk gencine saldırdı. Olay anı kameralara yansıdı.

Fransa'nın başkenti Paris'te terör örgütü PKK sempatizanları ortalığı karıştırdı. Charles De Gaulle Havalimanı'nda Türkiye'ye gitmek için uçağa binmeyi bekleyen Türk gencine örgüt sempatizanları saldırdı.

HAVALİMANINDA TÜRK GENÇLERİNE SALDIRDILAR

Havalimanı bir anda karışırken, örgüt sempatizanları Türk gençlerini tekme tokat dövdü. Olay çok sayıdaki havalimanı polisinin müdahalesiyle sona erirken, saldırı anı kameralara yansıdı.

Fransa'da terör örgütü sempatizanları Türk gençlerine saldırdı
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

CHP nin ortakları işte bunlar

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıemin gormecikli:

pkk nın terazi kaymış artık suyu kaynıyor

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
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