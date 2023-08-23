Fransa'da Havalimanına Kraliçe Elizabeth'in İsmi Verilecek

Fransa'nın Manş Denizi bölgesindeki Touquet Paris-Plage Belediyesi, kentteki uluslararası havalimanına ölen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ismini vermeyi kararlaştırdı. Belediye Başkanı Daniel Fasquelle, dün yaptığı açıklamada, kentteki uluslararası havalimanına 2. Elizabeth ismini vermek için Kral 3. Charles'tan onay aldıklarını duyurdu.

Fransa'nın Manş Denizi bölgesindeki Touquet Paris-Plage Belediyesi, kentteki uluslararası havalimanına ölen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ismini vermeyi kararlaştırdı.

Belediye Başkanı Daniel Fasquelle, dün yaptığı açıklamada, kentteki uluslararası havalimanına 2. Elizabeth ismini vermek için Kral 3. Charles'tan onay aldıklarını duyurdu.

Resmi olarak isim değişikliğinin yapılacağı tarihin henüz netleşmediğini belirten Fasquelle, teklifi, 2. Elizabeth'in ölümünden 6 gün sonra krallığa sunduklarını kaydetti.

Fasquelle, bu adımı Kraliçe Elizabeth ve Fransa'yı seven amcasını onurlandırmak için attıklarını, bunun Fransa'ya gelen İngilizleri de sevindireceğini ifade etti.

1930'da inşa edilen Touquet Paris-Plage Uluslararası Havalimanı'nın, o zamandan bu yana daha çok İngiliz vatandaşları tarafından kullanıldığı için iki ülke arasındaki ilişkilerde tarihi önemi bulunuyor.