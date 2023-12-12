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Fransa'da göç reformu yasa tasarısı reddedildi

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti tarafından desteklenen göç reformu yasa tasarısı parlamentoda yapılan oylama sonucunda reddedildi. Aşırı sağ ve aşırı sol partiler tasarıya ret oyu kullandı. Yasa tasarısı, göçü kontrol altında tutmayı ve göçmenleri daha iyi entegre etmeyi amaçlıyordu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti tarafından desteklenen önemli bir göç reformu yasa tasarısı parlamentoda yapılan oylama sonucunda reddedildi.

Aşırı sağ ve aşırı sol partiler Pazartesi günü yapılan oylamada ret oyu kullandı.

Hükümet, yasa tasarısının hem göçü kontrol altında tutacağını hem de göçmenlerin daha iyi entegre etmeyi amaçladığını belirtti.

Ancak sol kesim tasarının çok baskıcı olduğunu , sağ partiler ise parlamentoya sunulan tasarının yeterince sert olmadığını savundu.

Yasa tasarısı, beş yıl ya da daha uzun süre hapis cezasına çarptırılmış göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıracağı gibi, göçmenlerin aile üyelerini Fransa’ya getirmelerini de zorlaştırmayı öngörüyordu.

İçişleri Bakanı Gérald Darmanin yasa tasarısını güçlü bir şekilde desteklemişti. Oylamadan önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tasarının kabul edilmesi halinde hükümetin uyuşturucu satıcıları da dahil olmak üzere "çok tehlikeli" yabancı uyrukluları sınır dışı etmesine olanak sağlayacağını söyledi.

Ancak Darmanin’in muhalefet milletvekillerini ikna etme çabaları, farklı grupların tasarının reddedilmesi yönünde oy kullanmasıyla başarısız oldu.

Aşırı sağcı Ulusal Ralli'den milletvekilleri, aşırı solcu France Unbowed, sağcı Cumhuriyetçiler ve daha küçük partiler ret oyu kullandı.

Oylamadan önce merkez sol Sosyalist Parti milletvekili Arthur Delaporte, "adaletsiz, skandal ve özgürlüğe tehdit" olarak nitelediği tasarı için partisinin karşı oy kullanacağını söyledi.

Macron'un partisi Haziran 2022'de yapılan seçimlerde parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmişti. O tarihten bu yana hükümet parlamentoda yapılan oylamaları sık sık kazanamaz hale geldi.

BBC

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