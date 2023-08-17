Fransa'da çalılıkları temizlemeyenler yangına sebep oldu

Fransa'da Saint-Andre Belediye Başkanı Samuel Moli, uyarılara rağmen ikamet ettikleri yerlerin çevresindeki çalılıkları temizlemeyen çevre sakinlerini, 500 hektarlık alanı kül eden yangının yayılmasına yol açmakla suçladı.

France Bleu'nün haberine göre, ülkenin güneyindeki 4 bin nüfuslu Saint-Andre kentinin belediye başkanı Samuel Moli, 14 Ağustos'ta başlayan yangından kent halkını sorumlu tutarak dava açmaya hazırlandığını açıkladı.

Yerel bir radyoya konuşan Moli, 500 hektarlık alanı kül eden yangından bir ay önce halkı, evlerinin civarındaki çalılıkları temizlemeleri konusunda uyardığını söyledi.

Kent halkının evlerinin çevresindeki çalılıkları temizlemekle yükümlü olduğunu belirten Moli, bu sorumluluklarını yerine getirmemeleri nedeniyle yangından kent halkının sorumlu olduğunu ifade etti.

Moli, "Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen Saint-Andre sakinlerine karşı başkalarının hayatını tehlikeye atmaktan suç duyurusunda bulunacağım." diye konuştu.

Uyarıları çok az kişi dikkate aldı

Şubat ayında kent sakinlerine sorumluluk alanlarındaki çalılıkları temizlemeleri için ihtarname gönderdiğini söyleyen Moli, çalılıklar temizlenseydi yangının yayılma riskinin olmayacağını kaydetti.

Aşırı kurak bir dönemde olduklarına ve yangın riski konusunda bilgilendirmede bulunduklarına dikkati çeken Moli, nisan ayında yeniden uyarıda bulunduğunu ancak halkın sadece bir kısmının bu uyarıları dikkate aldığını vurguladı.

Ülkede yönetmeliğe göre, çalılıklarını temizlemeyen ve başkalarının mallarına zarar veren bir yangının yayılmasına neden olan bir kişi, bir yıla kadar hapis ve 15 bin avro para cezasına çarptırılabiliyor.

Fransa'nın güneyindeki Orta Pireneler'deki Saint-Andre kentinde çıkan yangında 500 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.

Dört kamp alanının zarar görmesine ve civardaki 3 bin kişinin güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmesine neden olan yangın, yoğun müdahaleler sonrası kontrol altına alınabilmişti.