Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 'turuncu alarm' verildi
FRANSA'nın 21 vilayetinde yeni sıcak hava dalgası nedeniyle alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.
FRANSA'nın 21 vilayetinde yeni sıcak hava dalgası nedeniyle alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.
Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, çoğunluğu ülkenin güneyinde bulunan 21 vilayette 'turuncu alarm' verildiğini duyurdu. Ayrıca 29 vilayette 'yüksek' yangın riski alarmı verildiği belirtilerek, Moselle ve Meurthe-et-Moselle vilayetlerinde ise yangın riskinin 'çok yüksek' olduğu kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı