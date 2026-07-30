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Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 'turuncu alarm' verildi

Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 'turuncu alarm' verildi
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FRANSA'nın 21 vilayetinde yeni sıcak hava dalgası nedeniyle alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.

FRANSA'nın 21 vilayetinde yeni sıcak hava dalgası nedeniyle alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, çoğunluğu ülkenin güneyinde bulunan 21 vilayette 'turuncu alarm' verildiğini duyurdu. Ayrıca 29 vilayette 'yüksek' yangın riski alarmı verildiği belirtilerek, Moselle ve Meurthe-et-Moselle vilayetlerinde ise yangın riskinin 'çok yüksek' olduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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