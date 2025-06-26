Fransa'da 400 yıllık mühürlü mezar bulundu

Fransa'da 400 yıllık mühürlü mezar bulundu
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Fransa'da 12'nci yüzyıldan kalma Saint-Philibert Kilisesi'nde yapılan restorasyon çalışmalarında, betonun altına gizlenmiş bir merdiven bulundu. Merdivenden inen arkeologlar ve mimarlar en az 400 yıldır mühürlü olan bir gömü odasını keşfetti. Odanın içinde çocuklar ve yetişkinlerin tabutlara gömülmüş kalıntıları yer alıyor.

Fransa'nın Dijon kentindeki 12'nci yüzyıldan kalma Saint-Philibert Kilisesi'nde yapılan restorasyon çalışmalarında 400 yıllık mezar bulundu.

AYAKTA KALAN TEK YAPI

Roma mimarisi tarzında inşa edilen ve kentte bu tarzda ayakta kalan tek yapı olan kilise, Fransız Devrimi sonrası ibadete kapatıldı ve 20'nci yüzyılda bir süre tuz deposu olarak kullanıldı. Bu kullanım, yapının taşlarında ciddi hasara yol açtı.

Fransa'da 400 Yıllık Mezar Keşfedildi

BETON KALDIRILDI, KALINTILAR BULUNDU

1974 yılında yapılan hatalı bir restorasyon sırasında zemine ısıtmalı beton döşendi. Fakat bu uygulama, yer altı nemini ve tuzu yukarı çekerek taşların çatlamasına neden oldu. Son yıllarda başlatılan yeni bir restorasyon kapsamında bu beton kaldırıldı ve kilisenin altında kalıntılar bulundu.

Fransa'da 400 Yıllık Mezar Keşfedildi

400 YILDIR MÜHÜRLÜ GÖMÜ ODASI

Fransa Ulusal Önleyici Arkeolojik Araştırmalar Enstitüsü (INRAP) tarafından yürütülen kazılarda, betonun altından uzun süredir unutulmuş bir merdiven ortaya çıkarıldı. Bu merdiven, en az 400 yıldır mühürlü olan bir gömü odasına açılıyor. Odanın içinde çocuklar ve yetişkinlerin tabutlara gömülmüş kalıntılarına ulaşıldı.

Fransa'da 400 Yıllık Mezar Keşfedildi

BİR FELAKETİN KURBANLARI OLDUKLARI DÜŞÜNÜLÜYOR

Araştırmacılar, bu kişilerin büyük ihtimalle salgın hastalık ya da kıtlık gibi toplu ölümlere neden olan bir felaketin kurbanları olabileceğini düşünüyor. INRAP'ın açıklamasına göre, gömü odası muhtemelen 15'inci veya 16'ncı yüzyıla ait. Kazılar sırasında 11 ve 13'üncü yüzyıllara ait mezar taşları ile 6'ncı yüzyıla kadar uzanan lahitler de bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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