Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü

Güncelleme:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Münih'te SDG elebaşı Mazlum Abdi ve SDG'li İlham Ahmed ile görüştü. SDG, Fransa'nın özellikle ateşkesin korunması ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi amacıyla yürüttüğü diplomatik girişimler nedeniyle Macron'a teşekkür etti. Macron ise Fransa'danın çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Münih'te SDG elebaşı Mazlum Abdi ve SDG'li İlham Ahmed ile görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklamayı SDG yaptı.

SDG'nin açıklamasına göre heyet, Fransa'nın özellikle ateşkesin korunması ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi amacıyla yürüttüğü diplomatik girişimler nedeniyle Macron'a teşekkür etti. Açıklamada, Paris yönetiminin sürece verdiği desteğin önemine dikkat çekildi.

29 OCAK ANLAŞMASININ UYGULANMASI GÜNDEMDEYDİ

Tarafların görüşmede, SDG ile Suriye hükümeti arasında 29 Ocak'ta varılan anlaşmanın maddelerinin hayata geçirilmesi konusunu ele aldığı belirtildi. SDG, anlaşmanın uygulanabilmesi için uluslararası desteğin sürmesinin kritik olduğunu vurguladı. Açıklamada, söz konusu sürecin tamamlanmasının kurumların entegrasyonuna ve Suriye genelinde istikrarın tesisine katkı sağlayacağı ifade edildi.

MACRON'DAN "DESTEK SÜRECEK" MESAJI

SDG, Macron'un Fransa'nın bu çerçevedeki çabalarını sürdüreceğini teyit ettiğini aktardı. Açıklamada, "Fransa Cumhurbaşkanı, Demokratik Suriye Güçleri'nin terörle mücadeledeki ve bölge güvenliğini korumadaki etkin rolünü takdirle karşıladı ve ülkesinin onlarla temel bir ortak olarak kalacağını vurguladı" denildi.

Bu görüşme, üst düzey SDG ve Suriye hükümeti heyetinin Münih'te dünya heyetleriyle bir dizi görüşmeye başladığı bir dönemde gerçekleşti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
