Fransa bu olayla çalkalandı! İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak

Fransa, Kültür Bakanlığı'nda çalışan üst düzey bir yetkiliyle ilgili öne sürülen iddiayla çalkalandı. Söz konusu kişi geçmişte İnsan Kaynakları Uzmanı olarak görev yaptığı Kültür Bakanlığı'na başvuru yapan kadın adaylara ikram edilen çay ve kahve gibi içeceklere kimyasal karıştırmakla suçlandı.

KADIN ADAYLARIN İÇECEKLERİNE İDRAR SÖKTÜRÜCÜ KOYMUŞ

İddialara göre yetkili, içeceklerin içine güçlü bir idrar söktürücü (diüretik) madde karıştırılmasının ardından kadın adaylarla uzun yürüyüşlere çıkıyordu. Bazı kadın adayların, görüşme sırasında ellerinde titreme, kalp çarpıntısı, terleme gibi rahatsız edici belirtiler yaşadığı, çok güçlü bir tuvalet ihtiyacı hissederek tuvalete yetişemeden açık alanda idrar yapmak zorunda kaldıkları ifade edildi.

"DENEYLER" İSİMLİ DOSYA BULUNDU

Olayların 2009 ile 2018 yılları arasında yaşandığı ifade edilirken, hedef alınan kadın sayısının 240'ı aştığı öne sürüldü. Polis soruşturmasında, yetkilinin bilgisayarında "Experiments / P Experiments" yani "Deneyler" adlı bir dosya bulundu. Bu dosyada, her bir olay için tarih, verilen doz, kadınların tepkisi ve idrar çıkış zamanı gibi bilgilerin kaydedildiği görülürken, çeşitli fotoğraflara da rastlandı.

Suçlamalara ek olarak, yetkilinin masa altından kadın çalışanların bacaklarını gizlice fotoğrafladığı da iddia edildi.

İHBARLA ORTAYA ÇIKTI

Olay, 2018'de bir meslektaşının yetkiliyi bir kadının bacağını gizlice fotoğraflarken fark etmesi ve durumu polise bildirmesiyle ortaya çıktı. Bu bildirim üzerine Paris savcılığı soruşturma başlattı.

2019'da yetkili "zararlı madde verme, kamu görevlisi sıfatını kötüye kullanma, cinsel saldırı, özel hayatın gizliliğini ihlal, uyuşturucu yasası ihlali" gibi suçlamalarla resmen soruşturma altına alındı. Aynı yıl bakanlıktaki görevinden uzaklaştırıldı ve görevine son verildi ancak dava süreci hâlâ devam ediyor.

BAKANLIK SORUMLU TUTULMADI

Bazı kadınların sivil tazminat davaları açtığı ve davayı kazanarak tazminat aldığı belirtilirken, olaylardan bakanlığın kurumsal olarak sorumlu tutulmadığı ifade edildi. Mağdurlar, adaletin gecikmesinden, soruşturmanın yavaş ilerlemesinden yakındı.

MAĞDURLARDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Kimlik bilgileri açıklanmayan bir kadın aday, görüşme sırasında içtiği kahveden sonra yürüyüşe çıkarıldığını, zamanla tuvalet ihtiyacının dayanılmaz hale geldiğini; ellerinin titrediğini, kalbinin hızla attığını, terlediğini anlattı. Tuvalet ihtiyacını dürüstçe dile getirdiğinde yürüyüşün devam ettiğini, sonunda halka açık bir yerde idrar yaptığını söyledi. Bazı mağdurlar, bu yaşadıkları yüzünden uzun süre psikolojik travma yaşadıklarını; iş aramaktan korktuğunu, Paris'ten uzak durduğunu, utanç ve korku nedeniyle hayatlarının ciddi boyutta etkilendiğini ifade etti.