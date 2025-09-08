Fransa Başbakanı François Bayrou Güvenoyu Alamadı, İstifa Edecek

Fransa'da Başbakan François Bayrou, mecliste güvenoyu alamadı ve şimdi istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunması gerekiyor.

Fransız medyası Bayrou'nun istifasını yarın sabah sunacağını aktarıyor.

Bu durumda Cumhurbaşkanı Macron'un şimdi birkaç seçeneği bulunuyor.

Güven oylamasının ardından Meclis Başkanı Yaël Braun-Pivet, sonucu açıkladığında milletvekilleri coşkuyla alkışladı.

Braun-Pivet anayasaya göre başbakanın hükümet istifasını cumhurbaşkanına sunması gerektiğini söyledi.

Bayrou parlamentodan çıktıktan sonra Paris'teki Hôtel Matignon'daki konutuna götürüldü.

Bayrou, oylama öncesi milletvekillerine yaptığı son konuşmada, başbakan olarak geçirdiği son dokuz ayın "derin bir mutluluk" dönemi olduğunu, çünkü her şeye rağmen hükümetinin "tek bir kriz ve tek bir gerginlik" yaşamadan büyük bir dayanışma ve dostluk içinde çalıştığını vurguladı.