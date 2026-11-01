Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Frankfurt'ta gösteri sonrası yağma olaylarında 30'dan fazla kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Frankfurt'ta gösteri sonrası yağma olaylarında 30'dan fazla kişi gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın farklı kentlerinde on binlerce kişinin katıldığı gösterilerin ardından çıkan şiddet ve yağma olaylarında Frankfurt'ta 30'dan fazla kişi gözaltına alındı. Vitrinleri kırılan ve yağmalanan iş yerleri polis korumasına alındı.

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT) – Almanya'nın farklı kentlerinde on binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilerin ardından yaşanan şiddet ve yağma olayları nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı. Frankfurt'ta vitrinleri kırılan ve yağmalanan iş yerleri polis korumasına alındı. Olaylarla ilgili 30'dan fazla kişi gözaltına alındı.

"Zorunlu askerliğe hayır", "Barış hemen şimdi", "Hayat pahalılığına son", "İşten atılmalar durdurulsun" ve "Savaşların yerini barış alsın" sloganlarının öne çıktığı gösterilerin ardından bazı bölgelerde olaylar çıktı. Yaşanan kargaşada mağazaların vitrinleri kırıldı, iş yerlerinden ürünler çalındı ve polise saldırılar düzenlendi.

Frankfurt'ta olaylara müdahale eden polis ekipleri, 30'dan fazla kişiyi gözaltına aldı. Olayların büyümesi üzerine Özel Harekat Birimi (SEK) de görevlendirildi. Polis ekiplerinin kent merkezinde bir bölgeyi kapatarak müdahalede bulunmasının ardından gerginlik büyük ölçüde azaldı.

Polis sözcüsü, meydana gelen maddi hasarın ciddi boyutta olduğunu ancak toplam zararın henüz belirlenemediğini açıkladı. Olaylarda yaralananların sayısına ilişkin de kesin bilgi bulunmadığı bildirildi.

Frankfurt'ta yaşanan şiddet olayları, Hessen eyalet yönetiminin de gündemine girdi. Hessen Eyalet Başbakanı Boris Rhein (CDU), kentteki şiddet görüntülerinden büyük üzüntü ve şok duyduğunu belirterek sorumluların eylemlerinin sonuçlarıyla karşılaşacağını söyledi.

Rhein, kent merkezindeki saldırılara karışan kişilerin toplumun temel değerlerinin dışına çıktığını ifade etti. Olayların tüm yönleriyle inceleneceğini belirten Rhein, saldırganların ve olaylara katılan grupların davranışlarının ayrıntılı biçimde değerlendirileceğini kaydetti.

Hessen İçişleri Bakanı Roman Poseck (CDU) de olaylara karışanlara karşı kararlı bir tutum izleneceğini açıkladı.

Polis ekiplerinin kent merkezindeki güvenlik çalışmalarını sürdürdüğü, öncelikli hedefler arasında zarar gören iş yerlerinin korunması ve maddi hasarın tespit edilmesinin bulunduğu bildirildi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Çağla Şıkel’den çifte kutlama! Oğlu ve annesinin doğum gününü birlikte kutladı

Çağla Şıkel’in ailesinde çifte doğum günü sevinci: İyi ki varsınız!
Kubat resmen eridi! 5 ayda 20 kilo verdi

Ünlü türkücü resmen eridi! 5 ayda 20 kilo verdi
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut!

Nişanlısına rest çekti: İmzayı atmazsan beni unut!
Bir şişe alabilmek için birbirlerini ezdiler! İzdiham anları kamerada

Görüntü Türkiye'den! Bir şişe almak için birbirlerini ezdiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu'da AVM'deki Cadılar Bayramı partisi kavgayla bitti! Araya giren güvenlik görevlisi darp edildi, 4 gözaltı

Parti AVM'de kavgayla bitti! Araya giren güvenliği de dövdüler
Fren yerine gaza bastı, 3 metreden bahçeye düştü! Alkollü sürücüye ceza yağdı

Ölümden döndü, cezadan kurtulamadı! Dehşet anları kamerada
Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı! Görüntüler şaşırttı

Suudi Arabistan'da alışılmadık gece!
Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!

Görüntü ABD'den değil Ankara'dan!
Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi Genel Başkanı Serkan Öz gözaltına alındı

Parti genel başkanı Ankara'da gözaltına alındı
İstanbul'da Cadılar Bayramı çılgınlığı! Kuyruk sokağa taştı

İstanbul'da gece yarısı sokaklara taşan kuyruk
İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar: Abdullah Öcalan, İmralı’daki yeni yerine geçti

Mithat Sancar duyurdu! Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki adresi değişti