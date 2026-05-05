Fotoğraflarla: Met Gala 2026'nın en çok konuşulan tasarımları

Moda dünyasının en büyük gecesi.

Ünlüler, bu yılki tema olan "Kostüm Sanatı"na uygun kıyafetleriyle 2026 Met Gala'ya geldiler. Organizatörler katılımcılardan gösterişli ve tuhaf kıyafet kurallarıyla denemeler yapmalarını istedi.

Etkinlik, Metropolitan Sanat Müzesi'nin Kostüm Enstitüsü için bağış toplamak adına yapılıyor ünlüler ile moda evlerinin gösteriş konusunda sınırları zorlamaları için bir fırsat sunuyor.

Bu yılki konuk listesi yıldızlarla doluydu. Etkinliğin eş başkanları arasında müzik dünyasının çok yönlü ismi Beyoncé, oyuncu Nicole Kidman, tenis yıldızı Venus Williams ve Vogue'un Küresel Direktörü Anna Wintour yer alıyordu.

İşte öne çıkan ve en çok konuşulan tasarımlardan bazıları.

Beyonce ünlü ailesiyle birlikte kırmızı halıdaydı

Beyoncé, 10 yıl sonra ilk kez Met Gala'ya katıldı ve kaybettiği zamanı telafi etmek için muhteşem bir görünüm sergiledi.

Fransız tasarımcı Olivier Rousteing imzalı tasarım, işlemeli iskelet deseniyle Gala'nın temasına uygun olarak tasarlandı ve devasa tüylü bir pelerinle tamamlandı.

Yıldız, eşi rapçi Jay-Z ve 14 yaşındaki kızı Blue Ivy ile birlikte kırmızı halıya çıktı. Blue Ivy, Gala'nın en genç katılımcılarından biriydi. Gala'ya genellikle sadece 18 yaş ve üstü konuklar kabul ediliyor.

Rihanna, A$AP Rocky ile birlikte en son gelenlerdendi

Gelenek haline geldiği üzere, müzik ve moda dünyasının güçlü çifti, Met Gala kırmızı halısına neredeyse herkesten sonra geldiler.

Rihanna, binlerce mücevher ve boncukla süslenmiş özel tasarım bir Maison Margiela by Glenn Martens giyerken, geçen yılki Gala'nın eş başkanlığını yapan rapçi ise özel tasarım bir Chanel giydi. Siyah saten yakalı pembe bir paltosu vardı.

Anna Wintour'un tüylü seçimi

Vogue dergisinin Küresel Yayın Yönetmeni Anna Wintour, imza etkinliğine tüylü, özel tasarım bir Chanel elbise giyerek katıldı.

Bu, Amerikan Vogue'un Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılmasından bu yana katıldığı ilk Gala etkinliğiydi. 1995'ten beri neredeyse her yıl etkinliğin eş başkanlığını yapıyor.

Oscarlı akstris Nicole Kidman kırmızıyı seçti

Oyuncu ve etkinliğin eş başkanı Nicole Kidman, Chanel imzalı kırmızı, uzun kollu, boncuk işlemeli bir elbise giydi. Etkinliğe kızı Sunday Rose ile birlikte katıldı.

Venus Williams'ın parlayan takıları

Beş kez Wimbledon şampiyonu olan Amerikalı tenis yıldızı Venus Williams da etkinliğin eş başkanlığını yaptı. Lüks gümüş, mücevherlerle süslü bir boyun süsüyle tamamlanmış, siyah, ışıltılı bir elbise giymişti.

Serena Williams'ta gümüş parlaklığı

Diğer Williams Serena ise müzede sergilenen klasik sanat eserlerini anımsatan gümüş rengi bir Marc Jacobs tasarımı giydi.

Lauren Sánchez Bezos'un 'Madame X' kıyafeti

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eşi Lauren Sánchez Bezos, bu yılki galanın onursal başkanı.

Giydiği Schiaparelli elbisesi, sanat tarihinin en ünlü (ve skandal yaratan) elbiselerinden birini, John Singer Sargent'ın "Madame X" tablosunda tasvir edilen elbiseyi anımsatıyor.

Broadway yıldızı Joshua Henry gösteri yaptı

"Ragtime" filminin yıldızı Joshua Henry sadece kırmızı halıda yer almakla kalmadı. Akşamı, dansçılar ve bir orkestra eşliğinde Whitney Houston'ın "I Wanna Dance With Somebody" şarkısını seslendirerek açtı.

Coleman Domingo'nun kostümü

Domingo, moda konusunda büyük riskler almaktan çekinmiyor ve bu sıra dışı takım elbise, şık görünümünü korurken kostüm unsurları da bulunuyor.

Evet, bu Heidi Klum

Süper model, abartılı Cadılar Bayramı kostümlerine olan düşkünlüğünü Met Gala'ya da taşıdı ve müzenin salonlarını süsleyen birçok mermer heykelden biri gibi giyindi.

Angela Bassett'in kırmızı halıdaki zerafeti

Bassett, Prabal Gurung tarafından tasarlanan ve Laura Wheeler Waring'in "Pembe Elbiseli Kız" adlı Harlem Rönesansı tablosundan esinlenilen pembe bir elbise giydi.

Emma Chamberlain'in tablodan esinlenilen kıyafeti

Sosyal medya ünlüsü Emma Chamberlian, Miguel Castro Freitas imzalı, tabloyu andıran çok renkli bir elbise giydi.

Model and aktivist Aariana Rose Philip'ten bir ilk

Vogue dergisine göre Philip, Met Gala'ya katılan ilk tekerlekli sandalye kullanan davetli oldu. .

Philip, Vogue'a yaptığı açıklamada "Uzun zamandır engelli insanlar hiçbir yerde temsil edilmiyordu" dedi.

Aynalı Katy Perry

Bize güvenin: Bu Katy Perry. Pop yıldızının eşsiz ve biraz da ürkütücü aynalı maskesi yüzünü gizliyordu. Ama merak etmeyin, açılıyor!

Lisa'nın elleri

K-Pop grubu BLACKPINK üyesi Lisa, ilginç bir illüzyon yaratan beyaz bir Robert Wun elbisesi giyiyor: manken kolları beyaz bir duvağı tutarken, gerçek kolları poz vermek için serbest kalıyor.

Rosé'un sanatsal süslemesi

Lisa'nın BLACKPINK grubundan arkadaşı Rosé da Saint Laurent giyerek etkinliğe katıldı.

Cher'in zarif ve sert seçimi

Belki de Nicks'in "Leather and Lace" adlı eserine bir saygı duruşu olarak, bir diğer ünlü diva Cher, hem zarif hem de sert bir hava katan siyah bir elbise ve ceket giydi.

Madonna MetGala'ya süzüldü

Madonna'nın Met Gala'ya katılması için rüzgarın elverişli esmesi gerekmiş olmalı. Denizci-cadı görünümünde, uzun bir gemi şeklinde bir başlık, uçucu gri bir peçe ve kırmızı halıda rehberlik eden bir ekip yer alıyordu.