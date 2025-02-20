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Fotoğraf çekmek için vagondan sarkan kadın, yere düşerek öldü

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Sri Lanka'da fotoğraf çekmek için tren vagonuna tutunan 53 yaşındaki turist Olga Perminova, trenden düşerek yaşamını yitirdi. Podi Menike tren hattında seyahat eden Perminova, ölümcül bir fotoğraf fırsatı için açık kapıdan dışarı sarktı ve bir kayaya çarparak ağır kafa travması geçirdi.

Fotoğraf çekmek için tren vagonuna tutunan 53 yaşındaki turist Olga Perminova, Sri Lanka'da trenden düşerek yaşamını yitirdi.

Efsanevi Podi Menike tren hattında seyahat eden Perminova, ölümcül bir fotoğraf fırsatı için açık kapıdan dışarı sarktı. Yerel basına göre, iki demire tutunarak vagondan başını sarkıtan kadın, bir kayaya çarparak ağır kafa travması geçirdi. Son fotoğrafında pembe elbisesiyle görülen Rus turist, daha sonra hastanede hayatını kaybetti.

Perminova, çay plantasyonları, yemyeşil ormanlar, dağlık araziler ve pitoresk manzaralarıyla ünlü Podi Menike trenindeydi. Polis kaynaklarına göre, Badulla ve Hali Ela istasyonları arasında selfie çekmek için tren basamağından sarkarken düşerek hayatını kaybetti.

Tren, dünyanın en güzel demiryolu deneyimlerinden biri olarak kabul edilen hattaki ünlü Nine Arches Köprüsü'nün bulunduğu Ella'ya gidiyordu. Sri Lanka'daki bir Rus tur grubunun üyesi olan gezgin, acil müdahaleye rağmen kafa yaralanması nedeniyle kurtarılamadı.

Moskova bölgesinde bir güvenlik şirketinde çalışan ve Saratov kökenli olan Perminova'nın cenazesinin ülkesine nakli için Rus diplomatlar devreye girdi.

Bu olay, geçtiğimiz ay Kolombiya'da selfie çekerken uçurumdan düşerek ölen 35 yaşındaki turist Tobias Fischer'in ölümünü hatırlattı.

Geçen yıl yapılan bir araştırma, selfie çekmenin "halk sağlığı sorunu" olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Avustralyalı akademisyenler, 2008'den bu yana dünya çapında selfie kaynaklı yaralanma veya ölümleri inceledi ve 13 yılda yaklaşık 400 vaka tespit etti.

Kurbanların çoğunluğunu 20'li yaşların başındaki kadın turistler oluşturuyor. En yaygın ölüm nedenleri ise fotoğraf çekerken düşme ve boğulma olarak belirlendi. Günde 92 milyon selfie çekildiği tahmin ediliyor ve araştırmacılar, sosyal medya uygulamalarının kullanıcıları tehlikelere karşı uyaran yazılımlar geliştirmesi gerektiğini vurguluyor.

Fotoğraf çekmek için vagondan sarkan kadın, yere düşerek öldü

Fotoğraf çekmek için vagondan sarkan kadın, yere düşerek öldü

Fotoğraf çekmek için vagondan sarkan kadın, yere düşerek öldü
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMuhammet Akbulut:

mal meydanda ölmüş yazık...

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