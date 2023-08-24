Foça'da 62 Kaçak Göçmen Yakalandı

İzmir'in Foça ilçesinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 62 kaçak göçmen ormanda yakalandı. Kaçak göçmenlerin Yunanistan'a geçmek için hazırlık yaptıkları belirlendi.

İZMİR'in Foça ilçesinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 62 kaçak göçmen, ormanda yakalandı.

Foça ilçesine bağlı İkinci Mersinaki bölgesinde çalışma yapan Aliağa Orman İşletme Şefliği ekipleri, ağaçların arasında kaçak göçmenlerin olduğunu gördü. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine İlçe jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çevrede 27 ve 35'er kişilik iki ayrı kaçak göçmen grubunun olduğunu tespit etti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 62 kaçak göçmenin yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için hazırlık yaptıkları belirlendi. Çoğunluğu Somalili olan kaçak göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresine teslim edilecekleri öğrenildi.