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Florida Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Panik anları kameralarda

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ABD'nin Florida eyaletinde bulunan bir üniversitede silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda yaralılar olduğu bildirilirken; saldırı sonrasına ilişkin görüntüler, kameralarca kaydedildi.

ABD'deki Florida Eyalet Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralılara olduğu bildirilirken; resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Tallahassee bölgesinde bulunan Florida Eyalet Üniversitesi'ne düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

PANİK ANLARI KAMERALARDA

Öte yandan saldırı sonrasında üniversitede büyük panik yaşandı. Panik anları ise kameralarca kaydedildi.

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Florida Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Panik anları kameralarda
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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