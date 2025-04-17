Florida Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Panik anları kameralarda
ABD'nin Florida eyaletinde bulunan bir üniversitede silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda yaralılar olduğu bildirilirken; saldırı sonrasına ilişkin görüntüler, kameralarca kaydedildi.
ABD'deki Florida Eyalet Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralılara olduğu bildirilirken; resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
Tallahassee bölgesinde bulunan Florida Eyalet Üniversitesi'ne düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
PANİK ANLARI KAMERALARDA
Öte yandan saldırı sonrasında üniversitede büyük panik yaşandı. Panik anları ise kameralarca kaydedildi.