Florida Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Panik anları kameralarda

ABD'deki Florida Eyalet Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralılara olduğu bildirilirken; resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Tallahassee bölgesinde bulunan Florida Eyalet Üniversitesi'ne düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

PANİK ANLARI KAMERALARDA

Öte yandan saldırı sonrasında üniversitede büyük panik yaşandı. Panik anları ise kameralarca kaydedildi.