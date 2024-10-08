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Florida Kasırgası İçin Acil Tahliye ve Olağanüstü Hal

Florida Kasırgası İçin Acil Tahliye ve Olağanüstü Hal
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Florida eyaleti, Milton Kasırgası'nın etkisiyle büyük bir tahliye operasyonu yürütüyor. ABD Başkanı Biden, kasırganın son 100 yıldaki en kötü fırtınalardan biri olabileceği konusunda uyardı. Şiddetli rüzgarların Tampa’yı vurması beklenirken, yüzlerce uçuş iptal edildi ve olağanüstü hal ilan edildi.

ABD’nin güneyindeki Florida eyaleti, 4 kategorisinde karaya vurması beklenen kasırgaya hazırlanıyor. Eyaletten tahliyeler sürerken, ABD Başkanı Joe Biden Milton Kasırgası’nın “Son 100 yılda ABD’deki en kötü fırtınalardan biri” olabileceği konusunda uyardı.

Biden tahliye emri alan Floridalılara, yaşadıkları bölgeyi hemen terk etmeleri çağrısı yaptı, bunun “ölüm kalım meselesi" olduğunu söyledi.

Çarşamba günü eyalete ulaşması beklenen kasırga öncesinde eyalette yıllardır görülmediği kadar büyük bir tahliye çalışması yürütülüyor.

Saatte 240 km. hıza ulaşan şiddetli rüzgarların, Çarşamba günü yoğun nüfuslu Tampa şehrini vurması bekleniyor.

Florida’daki 51 bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

Florida Valisi Ron DeSantis, "Florida'nın batı kıyısındaki hemen hemen her yerin" fırtınadan etkilenebileceği konusunda uyardı.

Eyaletteki yüzlerce uçuş iptal edildi, bazı havalimanları da kapandı.

Florida eyaleti iki haftadan kısa bir süre önce başka bir kasırgayla karşı karşıya kalmıştı. Helene Kasırgası'nda en az 225 kişi öldü, yüzlerce kişi de halen kayıp.

Kasırgadan etkilenebilecek kişilerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için de hazırlıklar yapılıyor.

Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEDA), 20 milyon öğün yemek ve 40 milyon litre su dağıtımına hazır durumda olduklarını açıkladı.

Yüzlerce uçuş iptal

ABD Başkanı Biden Almanya ve Angola’ya düzenlemeyi planladığı seyahatlerini erteledi.

Tahliye edilenler arasında Tampa'nın yaklaşık 6,4 km. güneybatısındaki bir ABD Hava Kuvvetleri üssü de bulunuyor.

MacDill üssündeki personel ismi ve tanklar açıklanmayan başka yerlere taşındı.

Üste yaklaşık 6.600 askeri ve sivil personel çalışıyor.

Tampa Uluslararası Havaalanı'nda bugün gidiş ve geliş toplam 346 uçuş iptal edildi.

Çarşamba günü içinse 378 uçuş daha iptal edildi.

Tampa’dan aynı eyaletteki Orlando şehrine Çarşamba günü yapılması planlanan toplam 781 uçuş da iptal oldu.

BBC

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