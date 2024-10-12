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Florida'da Milton Kasırgası'ndan Kurtarma Operasyonu

Florida'da Milton Kasırgası'ndan Kurtarma Operasyonu
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ABD'nin Florida eyaletinde, Milton Kasırgası sonrası yaşanan su baskınlarında mahsur kalan bir aile ve köpekleri, yerel polis tarafından kurtarıldı. Kasırga nedeniyle en az 16 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Florida eyaletinde yerel polis, Milton Kasırgası'ndan dolayı yaşanan su baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kalan bir aileyi ve köpeklerini kurtardığı görüntüleri paylaştı.

ABD'nin Florida eyaletindeki Siesta Key bölgesinde 3 kategorisiyle karaya vuran Milton Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 16'ya yükseldi. Denizde iki kez 5 kategorisine yükselen ancak Florida kıyılarını 3 kategorisiyle vuran Milton Kasırgası, eyalet geneline şiddetli rüzgar ve yağışlar getirdi, yıkımlara yol açan birçok hortumun oluşmasına neden oldu. Yetkililer, kasırganın bölgeyi terk etmesi sonrası yükselen sular ve sel tehlikelerine karşı vatandaşları uyardı. Florida Valisi Ron DeSantis de 2,5 milyonu aşkın kişinin etkilendiği elektrik kesintileri gidermek ve yıkımların enkazını temizlemek için çalışmalara başladıklarını ifade etti. Florida'da yerel polis, kasırgadan dolayı evlerini su basan ve mahsur kalan bir aileyi ve köpeklerini kurtardıkları görüntüleri paylaştı. Polis, "Bir aileyi ve sevgili köpeklerini yükselen sel sularından güvenli bir şekilde kurtardık. Bu zorlu zamanlarda tüylü dostlarımız da dahil olmak üzere herkesin güvende olmasını sağlamak için tam güçle çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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