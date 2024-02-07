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Florida'da havalimanı güvenlik noktasını çıplak bir şekilde geçmeye çalışan adam tutuklandı

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Florida'da bir adam, havalimanı güvenliğini çıplak geçmeye çalışırken tutuklandı. Martin Evtimov, arabasını park edip havaalanına girdikten sonra soyunarak güvenlik noktasına doğru yürüdü. Gözaltına alındı ve çeşitli suçlamalarla yargılandı. 3,500 dolar kefaletle serbest bırakıldı. Mahkeme, havaalanına girişini yasakladı ve ruh sağlığı testi yapılmasını ve alkol/uyuşturucu almamasını karar verdi.

Florida'da bir adam, havalimanı güvenliğini çıplak geçmeye çalışırken tutuklandı. Martin Evtimov, arabasını park edip havaalanına girdikten sonra soyunarak güvenlik noktasına doğru yürüdü. Gözaltına alındı ve çeşitli suçlamalarla yargılandı. 3,500 dolar kefaletle serbest bırakıldı. Mahkeme, havaalanına girişini yasakladı ve ruh sağlığı testi yapılmasını ve alkol/uyuşturucu almamasını karar verdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde havalimanı güvenliğini çıplak bir şekilde geçmeye çalışan adam tutuklandı.

36 yaşındakiMartin Evtimov, isimli adam, arabasını kaldırım üzerine park ettikten sonra Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havaalanı'na girdi. Aprona girdikten sonra bir anda tüm elbiselerini çıkarıp güvenlik noktasına doğru sakin bir şekilde yürümeye başladı.

Kontrol noktasına girmeye çalıştığı sırada iki polise tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra polise şiddet uygulama, cinsel organını sergileme ve toplum huzurunu bozma gibi suçlardan yargılanmaya başladı.

Evtimov, 3,500 dolarlık bir kefaletle tutuklu bulunduğu Broward Hapishanesi'nden serbest bırakıldı.

Mahkemede hakim, Evtimov'a şunları söyledi: "Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havaalanı'na bundan sonra girmen yasak. Hakim ayrıca,Evtimov'un ruh sağlısı testine tabi tutulmasına ve alkol veya diğer uyuşturucu maddeleri almamasına karar verdi.

Florida'da havalimanı güvenlik noktasını çıplak bir şekilde geçmeye çalışan adam tutuklandı

Florida'da havalimanı güvenlik noktasını çıplak bir şekilde geçmeye çalışan adam tutuklandı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Dünya Haberler

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