Haberler

First Lady Macron, eski dostu panda ile Çin'de buluştu

First Lady Macron, eski dostu panda ile Çin'de buluştu Haber Videosunu İzle
First Lady Macron, eski dostu panda ile Çin'de buluştu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin ziyaretine eşlik eden First Lady Brigitte Macron, ülkenin güneybatısındaki bir panda koruma merkezinde yıllar önce Fransa'da doğan dev panda Yuan Meng ile bir araya geldi. Macron, panda ile buluşmasını "duygusal bir an" olarak nitelendirdi.

Çin'e resmi ziyarette bulunan Fransa First Lady'si Brigitte Macron, programın son gününde duygusal anlar yaşadı. Macron, yıllar önce Fransa'da dünyaya gelen ve daha sonra koruma çalışmaları kapsamında Çin'e gönderilen dev panda Yuan Mengile yeniden bir araya gelerek dikkat çeken bir ziyarete imza attı.

2017'de Fransa'da dünyaya gelen Yuan Meng, ülkede doğan ilk dev panda olmuş ve büyük ilgi toplamıştı. Brigitte Macron, panda için düzenlenen isim verme törenine de katılmış ve panda ile özel bir bağ kurmuştu.

2023'TE ÇİN'E GÖNDERİLDİ

Yuan Meng, uluslararası anlaşmalar gereği yetişkinliğe erişmesinin ardından 2023 yılında Çin'e gönderilmişti. Bu nedenle Brigitte Macron'un ziyareti, pandayla yıllar sonra gerçekleşen ilk buluşma olma özelliğini taşıyor.

Macron'ın merkezde yaptığı inceleme sırasında, "Doğduğunda iki parmağım kadardı, şimdi kocaman bir delikanlı olmuş," sözleri dikkat çekti. Brigitte Macron ziyaret sırasında, "Bu panda yalnızca bir hayvan değil; iki ülke arasındaki dostluğun, doğaya bağlılığın ve ortak geleceğe dair umudun bir sembolü." ifadelerini kullandı.

PANDA DİPLOMAMASİ YENİDEN HAREKETLENİYOR

Ziyaret, Çin ile Fransa arasındaki kültürel ve diplomatik işbirliğini simgeleyen "panda diplomasisi" kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Görüşmelerde, 2027 yılında Fransa'ya iki yeni panda gönderilmesi konusunda da mutabık kalındığı bildirildi.

Bu gelişme, iki ülke arasındaki ekolojik koruma projelerinin genişletileceği yönünde bir işaret olarak yorumlandı.

Macron'un Çin'deki görüşmeleri nükleer enerji, kültürel işbirliği ve ekonomik ilişkiler gibi birçok kritik başlık içerirken, panda ziyaretinin diplomatik temaslara yumuşak güç niteliği kazandırdığı belirtiliyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılması halinde gruptaki rakipleri belli oldu

Dünya Kupası'na katılmamız halinde gruptaki rakiplerimiz belli oldu
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş ağrısı için gittiği klinik 5 yaşındaki Deniz'i hayattan kopardı! Doktorun ifadesi 'pes' dedirtti

Henüz 5 yaşındaydı! Diş ağrısı için gittiği klinik hayattan kopardı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltında

Ünlü sunucular gözaltında! Suçlama çok vahim
Kadın avukattan tartışma yaratacak 'Zina' çıkışı: Aynı cinsten biriyle veya hayvanla cinsel ilişki yaşamak...

"Aynı cinsten biriyle veya hayvanla cinsel ilişki yaşamak..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, tepki çeken zam geri çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, tepki çeken zam geri çekildi
Diş ağrısı için gittiği klinik 5 yaşındaki Deniz'i hayattan kopardı! Doktorun ifadesi 'pes' dedirtti

Henüz 5 yaşındaydı! Diş ağrısı için gittiği klinik hayattan kopardı
Bakan Şimşek'ten yıl sonu enflasyon mesajı! Çalışanları ilgilendiren rakamı verdi

Bakan Şimşek milyonlarca çalışanı ilgilendiren rakamı verdi
Sürpriz final kararı! İddialı dizi 5 bölüm dayanabildi

Sürpriz final kararı! İddialı dizi 5 bölüm dayanabildi
Yüksel Yıldırım Galatasaray maçı sonunda çıldırdı: B*mb*k hissediyorum

Maç sonunda adeta çıldırdı: B*mb*k hissediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?

17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?
Azerbaycan, Eurovision 2026'ya katılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Eurovision'da İsrail krizi! Azerbaycan büyük hayal kırıklığı yarattı
Thomas Reis'ten hakemlere tepki: Yemek mi yiyordunuz, molada mıydınız?

Hakemlere neler dedi neler: Yemek mi yiyordunuz, molada mıydınız?
Pilates yaptığı anları kaydeden kadının başına en olmadık şey geldi

Pilates yaptığı anları kaydeden kadının başına en olmadık şey geldi
10 bin lira için dehşet saçtı! Emlakçı komisyon alamadığı adamın oğlunu vurdu

Emlakçı komisyon alamadığı adamın oğlunu acımadan vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.