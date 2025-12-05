First Lady Macron, eski dostu panda ile Çin'de buluştu

Çin'e resmi ziyarette bulunan Fransa First Lady'si Brigitte Macron, programın son gününde duygusal anlar yaşadı. Macron, yıllar önce Fransa'da dünyaya gelen ve daha sonra koruma çalışmaları kapsamında Çin'e gönderilen dev panda Yuan Mengile yeniden bir araya gelerek dikkat çeken bir ziyarete imza attı.

2017'de Fransa'da dünyaya gelen Yuan Meng, ülkede doğan ilk dev panda olmuş ve büyük ilgi toplamıştı. Brigitte Macron, panda için düzenlenen isim verme törenine de katılmış ve panda ile özel bir bağ kurmuştu.

2023'TE ÇİN'E GÖNDERİLDİ

Yuan Meng, uluslararası anlaşmalar gereği yetişkinliğe erişmesinin ardından 2023 yılında Çin'e gönderilmişti. Bu nedenle Brigitte Macron'un ziyareti, pandayla yıllar sonra gerçekleşen ilk buluşma olma özelliğini taşıyor.

Macron'ın merkezde yaptığı inceleme sırasında, "Doğduğunda iki parmağım kadardı, şimdi kocaman bir delikanlı olmuş," sözleri dikkat çekti. Brigitte Macron ziyaret sırasında, "Bu panda yalnızca bir hayvan değil; iki ülke arasındaki dostluğun, doğaya bağlılığın ve ortak geleceğe dair umudun bir sembolü." ifadelerini kullandı.

PANDA DİPLOMAMASİ YENİDEN HAREKETLENİYOR

Ziyaret, Çin ile Fransa arasındaki kültürel ve diplomatik işbirliğini simgeleyen "panda diplomasisi" kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Görüşmelerde, 2027 yılında Fransa'ya iki yeni panda gönderilmesi konusunda da mutabık kalındığı bildirildi.

Bu gelişme, iki ülke arasındaki ekolojik koruma projelerinin genişletileceği yönünde bir işaret olarak yorumlandı.

Macron'un Çin'deki görüşmeleri nükleer enerji, kültürel işbirliği ve ekonomik ilişkiler gibi birçok kritik başlık içerirken, panda ziyaretinin diplomatik temaslara yumuşak güç niteliği kazandırdığı belirtiliyor.