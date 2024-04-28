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BBC

Filistin Yönetimi Başkanı Abbas, ABD'yi İsrail'in Refah'a saldırısını engellemeye çağırdı

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Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırmasını engelleyebilecek tek ülkenin ABD olduğunu söyledi. Abbas, ABD'yi müdahale etmeye çağırarak, Refah'a yapılacak saldırının Filistin halkı için büyük bir felaket olacağını belirtti.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırmasını engelleyebilecek tek ülkenin ABD olduğunu söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölümünü yöneten Abbas, herhangi bir saldırının Filistinlilerin Gazze'den kaçmasına neden olabileceğini belirtti.

Gazze'nin diğer kesimlerine İsrail'in düzenlediği saldırılar nedeniyle bir milyondan fazla Filistinli Mısır sınırındaki Refah kentine sığınmıştı.

Cumartesi günü İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, rehinelerle ilgili bir anlaşma olması halinde İsrail'in saldırıyı askıya alabileceğini söyledi.

Katz, "Rehinelerin serbest bırakılması bizim için en önemli öncelik" dedi.

Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda uzun süredir devam eden görüşmeler, İsrail ve Hamas'ın pozisyonları arasındaki uçurum nedeniyle büyük ölçüde durdu, ancak Hamas son teklife yanıt vermek üzere Kahire'ye temsilciler göndereceğini söyledi.

Hamas savaşın kalıcı olarak sona ermesini ve tüm İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesini isterken, İsrail Hamas'ın Gazze'de yok edilmesi ve tüm rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini savunuyor.

Gazze 2007'den bu yana Hamas'ın yönetimi altında.

'Refah'a saldırı en büyük felaket olur'

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Abbas, ABD'yi müdahale etmeye çağırdı.

"ABD'yi İsrail'den Refah saldırısını gerçekleştirmemesini istemeye çağırıyoruz. İsrail'in bu suçu işlemesini engelleyebilecek tek ülke Amerika'dır."

Refah'a yapılacak "küçük bir saldırının" Filistin halkını Gazze şeridinden kaçmak zorunda bırakacağını ifade eden Abbas, "Filistin halkının tarihindeki en büyük felaket o zaman yaşanır" dedi.

Mısır ve diğer Arap devletleri daha önce savaştan kaçan Filistinli mültecilerin göç akınının kabul edilemez olduğunu, bunun Filistinlilerin topraklarından sürülmesi anlamına geleceğini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Pazar günü geç saatlerde Riyad'a ulaşması ve Abbas ile görüşmesi bekleniyor.

ABD, sivillerin zarar görmesini engelleyecek makul bir plan görmeden İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir askeri operasyonunu desteklemeyeceğini söyledi.

İsrail ordusu, komutan Herzi Halevi'nin savaşa devam etme planlarını onayladığını söyledi; İsrail medyası bunun Refah operasyonuna atıf olduğunu belirtti.

Uydu görüntüleri biraz daha kuzeyde olan büyük ölçüde harabeye dönmüş Han Yunus'ta yeni çadır kampları kurulduğunu gösteriyor. Bunların Refah'tan göç etmek zorunda kalan insanları barındıracağı yorumları yapılıyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava bombardımanı ve kara operasyonları sonucunda çoğu sivil 34.454 kişi hayatını kaybetti.

ABD medyasının ismini açıklamadığı Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberlere göre Hamas'a sunulan son ateşkes önerisi, 20 rehinenin serbest bırakılması karşılığında savaşın sona ermesini sağlayacak birkaç haftalık bir ateşkes dönemini içeriyor.

Kasım ayındaki kısa süreli ateşkeste bazı rehinelerin serbest bırakılmasının ardından Gazze'de hala 133 rehine olduğu ve bunlardan yaklaşık 30'unun öldüğü düşünülüyor.

BBC

Mahmud Abbas Filistin İsrail Gazze Diplomasi Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

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