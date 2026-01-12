Filistin Devlet Başkanı Abbas, Rutin Sağlık Kontrolleri İçin Hastaneye Kaldırıldı

(ANKARA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki İstişari Arap Hastanesi'nde rutin sağlık kontrollerinden geçtiği bildirildi.

Filistin Devlet Haber Ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün rutin sağlık kontrolleri için Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki bir İstişari Arap Hastanesi'ne kaldırıldı.

