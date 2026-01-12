Haberler

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Rutin Sağlık Kontrolleri İçin Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki İstişari Arap Hastanesi'nde rutin sağlık kontrollerinden geçti. Devlet haber ajansı, Abbas'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

(ANKARA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki İstişari Arap Hastanesi'nde rutin sağlık kontrollerinden geçtiği bildirildi.

Filistin Devlet Haber Ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün rutin sağlık kontrolleri için Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki bir İstişari Arap Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ajans, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı bugün hastanede rutin sağlık kontrollerinden geçiyor" dedi.

Kaynak: ANKA / Dünya
500

