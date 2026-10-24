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Filipinler Hava Kuvvetlerinin iki eğitim uçağı Batangas'ta çarpıştı, 4 pilot öldü

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Filipinler Hava Kuvvetlerinin iki eğitim uçağı Batangas'ta çarpıştı, 4 pilot öldü
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Filipinler Hava Kuvvetlerine ait iki Marchetti SF-260 eğitim uçağı, Batangas'taki Fernando Hava Üssü'nde prova uçuşu sırasında havada çarpışarak düştü ve 4 pilot öldü. Kazanın ardından tüm SF-260 uçaklarının uçuşları geçici olarak askıya alındı, geniş çaplı inceleme başlatıldı.

FİLİPİNLER Hava Kuvvetleri'ne ait iki askeri eğitim uçağının Batangas vilayetinde havada çarpışarak düşmesi sonucu 4 pilot hayatını kaybetti.

Filipinler Hava Kuvvetleri (PAF) tarafından yapılan açıklamada, İtalyan yapımı iki Marchetti SF-260 tipi eğitim uçağının Batangas vilayetine bağlı Lipa kentindeki Fernando Hava Üssü'nde gerçekleştirilen prova uçuşu sırasında düştüğü bildirildi. Dün yerel saatle 15.50 sıralarında üs sınırları içinde meydana gelen kazada, uçaklarda bulunan 4 pilot yaşamını yitirdi.

Hava Kuvvetleri yetkilileri, kaza bölgesine acil müdahale ekiplerinin sevk edildiğini ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla geniş çaplı inceleme başlatıldığını duyurdu. Güvenlik tedbirleri kapsamında envanterdeki tüm SF-260 tipi eğitim uçaklarının uçuşlarının geçici olarak askıya alındığı aktarıldı.

Filipinler'de pilotların eğitimi amacıyla kullanılan hafif sıklet SF-260 tipi bir başka uçak, bu yılın mayıs ayında da Benguet vilayetindeki dağlık alanda düşmüş ve 2 pilot hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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