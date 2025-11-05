Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu Felaketi: Ölü Sayısı 66'ya Yükseldi

(ANKARA) - Filipinler'de etkili olan Kalmaegi Tayfunu'nun yol açtığı felakette ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında, şiddetli fırtına sırasında düşen bir askeri helikopterdeki 6 kişi de bulunuyor. Tayfun ülkenin orta kesimlerinde şiddetli yağışlara ve sellere neden oldu.

Filipinler'de Kalmeagi Tayfunu, dün ülke genelinde büyük yıkıma yol açtı. Yerel basına göre "benzeri görülmemiş" sel suları, Cebu bölgesinin tüm kasabalarını sular altında bırakırken, çok sayıda kişi evlerinin çatılarında mahsur kaldı ve araçlar suya gömüldü.

Sel devam ederken, yardım amaçlı kullanılan bir askeri helikopter, fırtına sebebiyle düştü. Askeri yetkililer, Mindanao adasındaki Agusan del Sur'da, "İnsani yardım ve afet müdahale görevi yürüten bir Huey helikopterinin düştüğünü" açıkladı. çıklamada, "Mürettebattan altı kişinin cenazesine ulaşıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı" belirtildi.

Cebu Adası ağır yara aldı

Sivil savunma ajansı yönetici yardımcısı Rafaelito Alejandro, yerel radyoya verdiği demeçte, "66 olarak teyit edilen toplam can kaybının 49'unun Cebu'da yaşandığını" ifade etti.

Toplam 66 can kaybı arasında, Mindanao Adası'nda bulunan Agusan del Sur'da insani yardım görevi sırasında helikopteri düşen 6 askeri personel de bulunuyor.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, 26 kişi kayıp, 10 kişinin de yaralı. Yerel olarak "Tino" olarak adlandırılan Kalmaegi'nin yol açtığı yıkım, kuzey Cebu'yu vuran, düzinelerce kişinin ölümüne ve binlerce kişinin yerinden olmasına neden olan 6,9 büyüklüğündeki depremden sadece bir ay sonra geldi.

Aylık ortalamanın üzerinde yağış yaşandı

Devlet hava durumu uzmanı Charmagne Varilla, Fransa merkezli bir ajansa yaptığı açıklamada, "Tayfunun karaya ulaşmasından önceki 24 saat içinde, eyalet başkenti Cebu City çevresindeki bölgeye 183 mm yağış düştüğünü belirtti. Bu miktarın, aylık ortalama olan 131 mm'ye kıyasla çok yüksek olduğunu" dile getirdi.

İl Valisi Pamela Baricuatro, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Cebu'daki durumu "benzeri görülmemiş bir felaket" olarak nitelendirdi.

Tayfun, Vietnam'a ilerliyor

Visayas adalarını geçen, saatte 120 km hızında rüzgarlar ve 165 km hızında ani rüzgarlarla ülkeyi vurmaya devam eden tayfun, kuzey Palawan'a yöneldi. Kalmeagi Tayfunu, Güney Çin Denizi'ne doğru ilerliyor.

Yetkililer yaptıkları açıklamada, "Güney Luzon ve kuzey Mindanao'nun bazı bölümleri de dahil olmak üzere Visayas bölgesi genelinde on binlerce sakinin tahliye edildiğini" söyledi.

Kalmaegi Tayfunu'nun, son bir haftada en az 40 kişinin ölümüne ve altı kişinin kaybolmasına neden olan şiddetli sellerin yaşandığı Vietnam'ın orta bölgelerine ulaşması bekleniyor.

Filipinler, her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfun yaşıyor. Bu felaketler rutin olarak milyonlarca insanın yaşadığı afet eğilimli bölgeleri vuruyor. Ülke, eylül ayında Süper Tayfun Ragasa da dahil olmak üzere iki büyük fırtınanın etkisi altında kalmıştı.