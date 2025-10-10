Filipinler'de 7.4'lük deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Filipinler'in Mindanao bölgesinde 7,4 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle tsunami uyarısı verildi.

58 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, depremin 58,1 kilometre (36 mil) derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

VATANDAŞLARDAN DİKKATLİ OLMALARI İSTENDİ

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, Filipinler'in doğu ve güney kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yayınlayarak, topluluklara olası tsunami dalgalarına karşı dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu. Filipinlerin bazı bölgelerinde denizin çekildiği dikkatlerden kaçmadı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Depremin ardından Davao Şehri hükümeti, altyapı ve tesislerdeki hasarın hızlı bir şekilde değerlendirilmesine olanak sağlamak amacıyla hem devlet hem de özel okullarda tüm seviyelerdeki derslerin askıya alındığını duyurdu.

PAPUA YENİ GİNE DE SALLANDI

USGS, Filipinler gibi Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de ise 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin, ülkenin Manus Adası'nın güneydoğu açıklarında 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler ve Papua Yeni Gine, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor. Filipinler'in Palompon bölgesinin batı açıklarında 30 Eylül'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde 70'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.