Fildişi Sahili'nde şiddetli yağışlar, en az 24 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu

Fildişi Sahili'nin en büyük şehri Abidjan'da günler süren şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az 24 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, yaptıkları açıklamada, bir haftadır devam eden yoğun yağışların ardından Abidjan'da meydana gelen sel ve toprak kaymalarının en az 24 kişinin ölümüne yol açtığını bildirdi. Bazı bölgelerde, yağış miktarının günlük ortalamanın dört katı olan 200 milimetreyiaştığı belirtildi.

Batı Afrika ülkesinde yağmur mevsimi boyunca sel kaynaklı ölümler yaygın olsa da, Fildişi Sahili meteoroloji ajansına göre, son yağışlar özellikle şiddetliydi.

Gayri resmi yerleşimler, genellikle imar düzenlemelerine uymadan hızla inşa edildikleri için yetersiz fırtına drenajı nedeniyle özellikle savunmasız durumda.

Fildişi Sahili Ulusal Sivil Koruma Ofisi, sel ve toprak kaymalarının şehir genelinde evleri ve yolları su basarak "önemli" hasara neden olduğunu açıkladı. Yağışlar sonrası mahsur kalan en az 271 kişinin başarıyla kurtarıldığı bildirildi.

Geçen yıl yetkililer, ölümcül selleri önlemek amacıyla Abidjan'daki bir lagün boyunca inşa edilen evleri yıkmıştı.