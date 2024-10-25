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FETÖ elebaşı Gülen'in tabutunun başındaki isim Adil Öksüz mü?

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in defin işlemi sırasında tabutun başında duran ismin terör örgütünün sözde TSK imamı ve 15 Temmuz darbe girişiminin firari ismi Adil Öksüz'ün görüntülendiği iddia edildi.

20 Ekim'de öldüğü duyurulan elebaşı Gülen'in New Jersey eyaletindeki Skylands Stadium ismindeki spor kompleksinde cenazesine katılan FETÖ mensuplarından bir bölümü, taktıkları şapka, gözlük ve maskelerle yüzlerini gizlemeye çalıştı.

TOPLANMA YERİ GİZLİ TUTULDU

FETÖ elebaşı için toplanma yerinin bilgileri son saatlere kadar gizli tutulurken, saatler öncesinde örgütün WhatsApp gruplarından bilgilendirme yapıldı. Söz konusu bilgilendirme mesajında, elebaşı Gülen'in cenazesine katılacak örgüt mensuplarına, yanlarına yüzlerini gizleyebilecek eşyalarını almaları tavsiye edildi. Mesajda, "Maske, şapka ve gözlük takın. TR basını olacak. Güvenlik olacak. QR kodu ile stadyuma giriş yapılacak" ifadesi yer aldı.

KENDİLERİNİ GİZLEDİLER

Öğlen saatlerinde stadyuma akın eden FETÖ mensuplarının şapka ve maskelerle yüzlerini kapadığı, açıkta kalan göz bölgelerini de gözlük takarak gizlenmeye çalıştıkları gözlendi. Sarı yelekli bazı örgüt mensupları da basın mensuplarını görünce yüzlerini elleriyle gizlemeye çalıştı.

FETÖ elebaşı Gülen'in tabutunun başındaki isim Adil Öksüz mü?

O KİŞİ ADİL ÖKSÜZ MÜ?

FETÖ lideri Gülen'in cenazesinde yıllardır ortaya çıkmayan hain Adil Öksüz'ün de bulunduğu öne sürüldü. Tabut başında paylaşılan bir fotoğraf karesi kısa sürede gündem oldu.

FETÖ elebaşı Gülen'in tabutunun başındaki isim Adil Öksüz mü?15 Temmuz darbe girişiminin firari ismi Adil Öksüz

FETÖ elebaşı Gülen'in tabutunun başındaki isim Adil Öksüz mü?
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya

Adil Öksüz 15 Temmuz Politika Güncel Dünya TSK

Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler

Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler

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