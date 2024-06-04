Üye Girişi
Haberler

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD tarafından Türkiye'ye iade edildiği haberleri yalanlanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i son fotoğrafı ortaya çıktı. Terör örgütünün internet sitesinde yayınlanan fotoğrafta Gülen'in bir sandalyede oturduğu ve üzerinde bir battaniye olduğu görüldü. FETÖ elebaşının bitkin olduğu dikkatlerden kaçmazken, yayınlanan fotoğraf Gülen'in hastalığının ilerlediği iddialarını da güçlendirdi.

Türkiye iade edildiği iddiaları güvenlik kaynaklarınca yalanlanan Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı.

ABD'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i Türkiye'ye teslim ettiği, uçağının da Türkiye yolunda olduğu iddia edilmişti. Güvenlik kaynakları gündeme bomba gibi düşen iddiayı yalanlayarak haberlerin doğru olmadığını ifade etti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı

TERÖRİST GÜLEN'İN SON FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Terör örgütü içinde çatışmaların olduğu öne sürülürken FETÖ elebaşı Gülen'in yeni bir fotoğrafı yayınlandı. Terör örgütünün bir sitesinde yayınlanan fotoğrafta, terörist Gülen'in bir sandalyede oturduğu ve üzerinde bir battaniye olduğu görüldü. FETÖ elebaşının bitkin olduğu dikkatlerden kaçmazken, yayınlanan fotoğraf Gülen'in hastalığının ilerlediği iddialarını da güçlendirdi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktıFETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı

"ÖLMEDİ AMA GERÇEKTEN ÇOK HASTA"

Öte yandan terörist Gülen'in son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan yeğeni Ebuseleme Gülen, "Ölmedi ama gerçekten çok hasta ve özel ilgiye muhtaç durumda şu an. Onu kaçıranların amacı, kalan hakkın, yönetim hakkının kendilerinde kalması. Davanın sahipleriymiş havası estirmek için alıp götürdüler. Benim babama bile göstermiyorlar, öz kardeşine" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Dünya Güncel Haberler

İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı

 Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi

Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi

 Bolu'da eşini başka adamla yakalayan yabancı uyruklu sınır dışı edildi

Bolu'da eşini başka adamla yakalayan yabancı uyruklu sınır dışı edildi

 Eskişehir'de skandal olay! Alkol alıp camilere girdi, Kur'an-ı Kerim'leri yırttı

Eskişehir'de skandal olay! Alkol alıp camilere girdi, Kur'an-ı Kerim'leri yırttı
500

Yorumlar (5)

hacer ilhan:

Öte taraf yaklaştı. Ateşin bol olsun..

39
3
yanıtYanıtla
Jack Bigger:

Allah, yüzünden nuru almış. Ee kolay mı milyonlarca insanın hakkını yemek.

21
3
yanıtYanıtla
Goker Deveci:

Yaşayan ölü...

15
3
yanıtYanıtla
osman baglar:

bu o değil

3
3
yanıtYanıtla
Mhmt Konca:

ateşin bol olsun

3
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title