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Feribot yolcuları kazayı nasıl anlattı?

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Kıbrıs'ın kuzeyinde Girne açıklarındaki feribotun batışı öncesi ve sonrasına ait çok sayıda görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

Kıbrıs'ın kuzeyinde Girne açıklarındaki feribotun batışı öncesi ve sonrasına ait çok sayıda görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Feribot Kıbrıs'ın kuzeyine 6,5 ??kilometre mesafede alabora oldu.En az sekiz yolcu hayatını kaybetti. Gemi kaptanı ve yedi mürettebat gözaltında.Kurtulan yolculardan bazıları katamaran seyir halindeyken içeri su dolmaya başladığını aktardı.Sosyal medyadaki görüntüler bu anlatılanları doğruladı. Birçok farklı videoda, yolcuların geri dönmek istediği duyuldu.Geminin hareketsiz kalması sonrası ise feribot içinde bir panik hali yaşandığı görüldü.Girne medya mensuplarına konuşan yolculardan biri, geminin hızlı olduğunu anlatırken, "Suya girmiyordu, uçuyordu. Dalgaların üzerinden zıplaya zıplaya gidiyordu" dedi.Aynı yolcu sonrasında deliklerden içeriye su fışkırmaya başladığını ve koltuk patlayınca panik yaşandığını söyledi.Kurtarılan bazı yolcular Kıbrıs basınına, feribot alabora olmadan önce pruvasında bir patlama meydana geldiğini anlattı.Teknede yetersiz sayıda can yeleği bulunduğu da iddia edildi.Videolarda bazı yolcular can yeleklerini giyerken, yeleği olmayan yolcular da görüldü.Sonrasında kaydedilen görüntülerde çok sayıda yolcunun yan dönen katamaranda kurtarılmayı beklediği görüldü.Aynı anda suyun içinde de yolcular vardı.Kıbrıs'ta karaya çıkarılan bir yolcu, "Ön taraf patladı, geri dönmeye çalıştılar. Yan camlar patlayıp dışarı fırladı. Tekne su almaya başladı" diye anlattı.İsmi açıklanmayan ve 50'li yaşlarında olduğu belirtilen adam, kurtarılmadan önce suda bir buçuk saat geçirdiğini söyledi. Ayrıca, tekne su almaya başladığı sırada feribotun içinde halen çok sayıda insan bulunduğunu ifade etti.Kurtarma operasyonuna, özel tekneler de dahil olmak üzere çok sayıda tekne katıldı.Geminin işletmecisi Filo Denizcilik'ten yapılan açıklamada "kaza nedeniyle derin üzüntü" duydukları, yetkili arama kurtarma ekipleriyle tam koordinasyon halinde sahada çalışma yapıldığı belirtildi.

BBC
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