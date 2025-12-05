Haberler

Fenomenin korkunç sonu: Kask takmadı, başı gövdesinden ayrıldı
Güncelleme:
Hindistan'ın Gujarat eyaletine bağlı Surat kentinde yaşayan 18 yaşındaki sosyal medya fenomeni Prince Patel, geçirdiği motosiklet kazasında feci şekilde can verdi. Oldukça hızlı olduğu ve kask takmadığı belirlenen fenomenin kazada başının gövdesinden ayrıldığı aktarıldı.

Hindistan'da 'PKR Blogger' kullanıcı adıyla bilinen fenomen Prince Patel, geçirdiği motosiklet kazasında feci şekilde yaşamını yitirdi.

BAŞI GÖVDESİNDEN AYRILDI

NDTV'de yer alan habere göre, feci kazada sosyal medya fenomeni Prince Patel'in kazada başının gövdesinden ayrıldığı aktarıldı.

KÖPRÜDEN SAATTE 140 KİLOMETRE HIZLA GEÇTİ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde fenomenin bölgede çok katlı bir üst geçit olan Great Liner Köprüsü'nden inerken saatte 140 kilometre hızla geçtiği görüldü.

KASK TAKMADIĞI BELİRLENDİ

Bu esnada kontrolünü yitiren genç kaza yaparak birkaç kez yerde yuvarlandı. Çarpışmanın şiddetiyle fenomenin kafası vücudundan ayrıldı. İlk belirlemelere göre Patel'in kask takmadığı belirlenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberler.com - Dünya
