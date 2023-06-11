FBI ona 'Unabomber' adını takmıştı! 81 yaşındaki ?????Ted Kaczynski cezaevinde ölü bulundu

1995 yılında FBI tarafından 'Unabomber' olarak tanımlanan ve ABD'de en fazla bombalı saldırı gerçekleştiren kişi olan 81 yaşındaki Ted Kaczynski, Kuzey Carolina eyaletinde kaldığı hapishane hücresinde ölü bulundu. 16 yaşında Harvard'a giren, Michigan Üniversitesi'nde matematik doktorası yapan Kaczynski, ilk bombalı saldırısını hayatının geçtiği Chicago'da yapmıştı.

ABD Federal Cezaevleri Bürosu sözcüsü Kristie Breshears, Kaczynski'nin dün sabah saatlerinde hapishanedeki hücresinde hareketsiz bulunduğunu açıkladı. Breshears, hastaneye nakledilmesine rağmen Kaczynski'nin kurtarılamadığını ifade etti.

ABD'DE EN FAZLA BOMBA SALDIRI GERÇEKLEŞTİREN KİŞİ

1996'da tutuklanana kadar yaklaşık 20 yıl boyunca aranan fakat bir türlü yakalanamayan Kaczynski, ABD'de en fazla bombalı saldırı gerçekleştiren kişi olarak biliniyordu. Kaczynski, 1978 ile 1995 yılları arasında 3 kişinin ölümüne ve 23 kişinin yaralanmasına sebep olan 16 bombalı eylem gerçekleştirmişti.

FBI TARAFINDAN "UNABOMBER" OLARAK TANIMLANDI

Kaczynski, 1995 yılında FBI tarafından 'Unabomber' olarak tanımlanmadan önce gazetelere el yazısıyla 'Endüstriyel Toplum ve Geleceği' başlıklı bir manifesto göndermiş ve manifestonun yayınlanmaması halinde eylemlerinin devam edeceğini belirtmişti. FBI'ın okuyuculardan yazarı teşhis edebilecekler olabileceği değerlendirmesiyle The New York Times ve Washington Post 35 bin kelimelik manifestoyu yayınlamıştı.

16 YAŞINDA HARVARD'A GİRDİ

Kaczynski, aile üyelerinin kendisinden şüphelenerek FBI ile temasa geçmesinin ardından 3 Nisan 1995'te Montana'daki kulübesinde yakalanmıştı. Kaliforniya'da yargılanan Kaczynski, 1998'de suçlarını kabul ederek şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. FBI raporlarına göre, 16 yaşında Harvard'a giren Kaczynski, Michigan Üniversitesi'nde matematik doktorası yapmıştı.

İLK SALDIRIYI BÜYÜDÜĞÜ ŞEHİR CHICAGO'DA YAPMIŞTI

Kaczynski, eylemlerini hayatının geçtiği yerlerde gerçekleştirmişti. Üniversite görevlilerine bombalı paketler gönderen Kaczynski, ilk bombalama eylemini büyüdüğü şehir olan Chicago'da yapmıştı. Kaczynski, iki bomba patlattığı Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de ders vermişti. Sputnik'te yer alan habere göre Kaczynski, hava yolu yetkililerine de bombalı paketler göndermiş, havalimanlarına bomba yerleştirmişti.