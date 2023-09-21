Fas Kraliyet Sarayı, 8 Eylül Depreminde Yıkılan Bölgeleri Yeniden İnşa Etmek İçin 120 Milyar Dirhem Tahsis Edecek

Fas'ın El-Huz bölgesinde meydana gelen ve 2 bin 900'den fazla kişinin ölümüne yol açan depremin ardından Fas Kraliyet Sarayı, deprem bölgelerinin yeniden imarı için 120 milyar dirhem tahsis edeceğini duyurdu.

Fas Kraliyet Sarayı, 8 Eylül depreminde yıkılan bölgeleri yeniden inşa etmek için 120 milyar dirhem (11,6 milyar dolar) tahsis edileceğini duyurdu.

Fas'ın El-Huz bölgesinde 8 Eylül'de meydana gelen ve 2 bin 900'den fazla kişinin ölümüne yol açan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Fas Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, başkent Rabat'taki kraliyet sarayında Kral VI. Muhammed başkanlığında hükümet ve ordu yetkilileriyle toplantı gerçekleştirildiği bildirildi. Deprem bölgelerinin yeniden imarı gündemiyle gerçekleştirilen toplantıda, imar programı için 5 yıl içinde en az 120 milyar dirhem (11,7 milyar dolar) tahsis edileceği ifade edildi. Programın depremden etkilenen halkın yeniden yerleştirilmesi, deprem bölgelerinin yeniden imarı ve altyapının onarımı için kullanılacağı kaydedildi. Depremden en çok etkilenen El-Huz, Chichaoua, Taroudant, Marakeş, Ouarzazate ve Azilal'de 4,2 milyon kişiyi kapsayan programın hükümet bütçesi, uluslararası yardım ve depremin ardından oluşturulan fon tarafından finanse edileceği vurgulandı.

Depremden etkilenen bölgeler Fas'ın en yoksul bölgeleri arasında yer alırken, depremde 50 binden fazla ev kısmen ya da tamamen yıkılmıştı. - RABAT