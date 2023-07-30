Fas Kralı, Cezayir ile İlişkilerin İyileştirilmesini İstedi

Fas Kralı 6. Muhammed, Cezayir ile ilişkilerin istikrarlı olduğunu belirterek, bu ilişkilerin daha da iyi olmasını istediğini söyledi. Fas Kralı, tahta çıkışının 24'üncü yıl dönümü dolayısıyla yaptığı halka sesleniş konuşmasında, 'Halka hizmet için çalışmalarımız sadece iç meselelerle sınırlı kalmayıp, komşularımız başta olmak üzere kardeş ve dost ülkelerle de güçlü ilişkiler kurma gayretindeyiz.' ifadesini kullandı. Son dönemde Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerin sorulduğuna işaret eden Fas Kralı, iki ülke arasındaki ilişkilerin istikrarlı olduğunu ve daha da iyi olmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Fas Kralı 6. Muhammed, Cezayir ile ilişkilerinin istikrarlı olduğunu belirterek, bu ilişkilerin daha da iyi olmasını istediğini söyledi.

Fas Kralı, tahta çıkışının 24'üncü yıl dönümü dolayısıyla yaptığı halka sesleniş konuşmasında, "Halka hizmet için çalışmalarımız sadece iç meselelerle sınırlı kalmayıp, komşularımız başta olmak üzere kardeş ve dost ülkelerle de güçlü ilişkiler kurma gayretindeyiz." ifadesini kullandı.

Son dönemde Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerin sorulduğuna işaret eden Fas Kralı, iki ülke arasındaki ilişkilerin istikrarlı olduğunu ve daha da iyi olmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

6. Muhammed, "Bu bağlamda Cezayirli kardeşlerimize bir kez daha Fas'ın hiçbir zaman bir kötülük kaynağı olmayacağını vurguluyoruz. İki halk arasındaki sevgi ve dostluk bağlarına ve iletişime büyük önem veriyoruz. Yüce Allah'tan durumların normale dönmesini, iki kardeş komşu ülke arasındaki sınırların açılmasını niyaz ediyoruz." ifadesini kullandı.

Fas ile Cezayir ilişkileri

Dönemin Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, 24 Ağustos 2021'de düzenlediği basın toplantısında, Fas'ın "düşmanca eylemleri" nedeniyle bu ülkeyle diplomatik ilişkileri kesme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Aynı gün Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Cezayir'in tek taraflı aldığı kararın gerekçelerinin kabul edilmediği vurgulanmıştı.

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un başkanlığında 22 Eylül 2021'de düzenlenen Yüksek Güvenlik Kurulu toplantısında Fas'a ait tüm sivil ve askeri uçaklar için ülkenin hava sahasının kapatılması kararlaştırılmıştı.

Söz konusu adımın, Fas tarafından devam eden "provokasyonlar ve düşmanca eylemler" nedeniyle atıldığı ifade edilmişti.

Batı Sahra sorunu

Fas ile Cezayir arasındaki anlaşmazlık noktalarından birini Batı Sahra meselesi oluşturuyor.

Konu, uzun yıllardır Fas-Cezayir-İspanya üçgeninde çözülemeyen bir sorun olarak varlığını sürdürüyor. Kendini bölgenin "kurtuluş" hareketi olarak tanıtan Polisario Cephesi de Batı Sahra sorunu çerçevesinde şekillenen üçgenin merkezinde yer alan ayrılıkçı hareket olarak öne çıkıyor.

Fas, Polisario Cephesi tarafından 1976'da bağımsızlığı ilan edilen eski bir İspanyol sömürgesi olan Batı Sahra sorununun çözümü için 2007'de "genişletilmiş özerkliği" önerirken, Cezayir tarafından desteklenen Polisario ise bu bölgenin kaderinin tayini için referanduma gidilmesi talebinde bulunuyor.