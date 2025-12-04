Fabergé yumurtaları nedir?

Bazı yumurtalar yemek için... Bazıları ise saklamak için.

Ama Yeni Zelanda'da bir adam tam da bu türden, elmaslarla süslü bir yumurtayı yutarak çalmakla suçlanıyor.

Çalınan bu yumurta, Fabergé Evi isimli Rus kuyumculuk şirketi tarafından yapılmış bir madalyonu olup yaklaşık 19.300 dolar (yaklaşık 820.000 TL) değerindeydi.

Polis, yerel medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada, yumurtanın henüz "bulunmadığını" söyledi.

Peki bir Fabergé yumurtasını bu kadar özel yapan şey nedir?

Fabergé yumurtaları

Mücevhercinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, çalındığı iddia edilen Fabergé yumurtası, 60 beyaz elmas ve 15 mavi safirle süslenmiş ve açıldığında 18 ayar altın minyatür bir ahtapot ortaya çıkıyor.

Octopussy isimli yumurta, aynı adı taşıyan ve ayrıntılı bir Fabergé yumurtası soygununu konu alan 1983 yapımı James Bond filminden esinlenerek yaratıldı.

Fabergé'nin altın, lake ve Ural ve Altay mücevherlerinden oluşan yumurtaları, sade modellerden gösterişli, mücevherlerle süslü tasarımlara kadar uzanıyor.

4.500 elmasla süslenen Kış Yumurtası, 2 Aralık'ta Londra'da rekor fiyata, 22,9 milyon sterline (yaklaşık 1 milyar 282 milyon TL) satıldı.

Fabergé yumurtaları için daha önceki rekor, 2007 yılında açık artırmada ödenen 8,9 milyon sterlindi (505 milyon 269 bin TL).

Nereden geliyorlar?

Rus Çarı III. Aleksandr, 1885 yılında eşi Çariçe Maria Feodorovna'ya Paskalya hediyesi olarak saf beyaz mineden yapılmış, gerçek boyutlarda bir yumurta hediye etti.

İçinde altın bir yumurta sarısı vardı ve açıldığında altın bir tavuk ortaya çıkıyordu.

Tavuğun içinde iki sürpriz daha vardı: İmparatorluk tacının elmaslarla süslü minyatürü ve minik bir yakut yumurta.

İlk Tavuk adı verilen bu yumurta, Peter Carl Fabergé'nin 1885-1917 yılları arasında St. Petersburg'daki atölyesinde Rus kraliyet ailesi (Romanovlar) için yaptığı 50 süslü Paskalya yumurtasının ilkiydi.

Rus asıllı kuyumcunun, Romanovlar dışındaki sadece on beş aile için altın yumurta tasarladığı biliniyor.

Sanatı büyük beğeni toplasa da, bazıları tarafından aşırılığı ve gösterişliliği nedeniyle eleştiriliyordu.

1917'de Bolşevikler iktidara geldiğinde Çar II. Nikolay, Çariçe Aleksandra ve beş çocukları vahşice öldürüldü ve ailedeki yumurta verme geleneği sona erdi.

Bolşeviklerin lideri Vladimir Lenin, 1918'de Fabergé Evi'ni ulusallaştırdı ve Peter Carl, iki yıl sonra öleceği İsviçre'ye sürgüne gitti.

Altın yumurta üretimi sonsuza dek durduruldu ve şirket battı.

Lenin'in emriyle el konulan Fabergé yumurtaları, diğer Romanov hazineleriyle birlikte güvenli Kremlin cephaneliğine götürüldü.

Stalin, 1920'li ve 1930'lu yıllar arasında "Hazineleri Traktörlere Dönüştürme" direktifini başlattı.

Sovyet hükümeti, devletin hızlı sanayileşme ve tarımsal kolektifleştirme programlarını finanse etmek ve döviz elde etmek amacıyla Rusya'nın paha biçilmez kültürel mirasını sattı.

Bu direktif sırasında 14 adet Fabergé yumurtası yurtdışına satıldı.

Kayıp yumurtalar

Günümüzde Romanovlar için tasarlanan 50 adet imparatorluk Fabergé yumurtasından 43'ü müzelerde ve özel koleksiyonlarda bulunmaktadır.

Ancak geri kalan yedisi hâlâ kayıp ve aranıyor.

2015 yılında ABD'de kimliği belirsiz bir adam, Üçüncü İmparatorluk Paskalya Yumurtası'nı bulduğunu Fabergé Evi'ne iletti.

Hurda metal tüccarı olan adam, yumurtanın değerini önceden bilmeden satın almış ve eritmeyi umuyordu.

8,2 cm'lik parça, aslan pençesi ayaklı süslü bir altın taban üzerinde duruyor, yüzeyi altınla çevrili ve üç safir ve tek bir elmasla yerinde tutuluyor, bu da açıldığında içinden gizli Vacheron Constantin saati ortaya çıkıyor.

Yıllar süren mülkiyet değişiminin ardından, 2007 yılında Fabergé ismi yeniden canlandırıldı ve marka nihayet aileyle yeniden bir araya geldi.

Kurucunun torunları Tatiana ve Sarah Fabergé'nin şirketin başına geçmesiyle şirket lüks ürünler üretmeye geri döndü.

Fabergé, imparatorluk yumurtası geleneğini 2015 yılında İnci Yumurta'yı tasarlayarak sürdürdü.

Suudi Al-Farden ailesi için tasarlanan İnci Yumurta, beyaz ve sarı altından bir taban üzerinde 139 adet ince beyaz inci, 3.305 adet elmas ve oyulmuş kaya kristallerinden oluşuyor.

2021 yılında Fabergé ve dizinin kostüm tasarımcısı tarafından Game of Thrones temalı bir yumurta tasarlandı.

Yumurta açıldığında, parıldayan kristal bir taban üzerinde duran bir taç ortaya çıkıyor.

Yeni Zelanda'da yutulan yumurta madalyonuna gelince, onun ne zaman geri döneceğine doğa karar verecek.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.