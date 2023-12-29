Evlilik teklifini geri çeviren kız arkadaşını diri diri yakarak öldürdü

Hindistan'da bir kişi evlenme teklifini kabul etmeyen kadını canlı canlı yakarak ölürdü

25 yaşındaki R. Nandhini isimli kadın çocukluktan beri tanıştığı

Çocukluk arkadaşının motosikletine bindirilen bir kadına sürpriz bir hediye sözü verildi, ardından gözleri bağlanıp bıçaklanarak diri diri yakıldı.

Bir kadın, kendisine evlenme teklif edebilmek için cinsiyet değiştiren takıntılı bir çocukluk arkadaşı tarafından diri diri yakıldı.

25 yaşındaki R. Nandhini, daha sonra ameliyatla erkek olan Sicko Vetrimaran ile çocukluğundan beri tanışıyordu. Vetrimaran, Nandhini'ye çocukluğundan beri kendisine ilgi duyduğunu ve kendisi ile evlenmek istediğin söyledi. Nandhini, aynı iş yerinde çalıştığı başka birine karşı ilgisi olduğunu söyleyerek evlilik teklifini geri çevirdi.

Bunun üzerine Vetrimaran, Nandhini'ye kendisine sürpriz bir hediye aldığını hediyeyi kendisine göstermek için kendisi ile gelmesini söyledi.

Motosikletle ormanlık alana götürdüğü Nandhini'yi, önce el ve kollarını zincirle bağlayıp ince yaptı. Nandhini, kendisini serbest bırakması için yalvarmasına rağmen üzerine benzin döküp yakarak öldürdü.

Sorgusunda cinayeti itiraf eden Vetrimaran tutuklandı.