Evlendikten 10 ay sonra kocasının hem dolandırıcı hem de kadın olduğunu öğrendi

N.A isimli kadın, Mayıs ayında kendisini Amerika'da eğitim almış bir cerrah olarak tanıtan A.A isimli şahısla flört etmeye başladı.

İkili tanışmadan 3 ay sonra nikah masasına oturdu. Dini nikahla evlenen ikili bir süre kadının evinde yaşamaya başladı.

Damadın resmi nikah için gerekli belgeleri sunmaması ve aileden sürekli evraklar için para istemesi üzerine kadının ailesi damattan kuşku duymaya başladı.

Bu durumdan rahatsız olan A.A. eşini alıp Güney Sumatra'daki Lahat'a gitti. Oradayken, birkaç ay boyunca N.A.'yı eve hapsetti ve insanlarla tüm iletişimini kesti. Bir süre sonra N.A.'nın annesi endişelenip Jambi polisini arayınca, tüm gerçek ortaya çıktı.

Dolandırıcının 14 Haziran Salı günü Endonezya'daki Jambi Bölge Mahkemesi'ne çıkarılmasının ardından hikayesini sosyal medyada paylaşan N.A., cinsellikle ilgili yöneltilen sorulara, eşinin her zaman ışıkları kapattığını ve ilişki öncesi gözlerini bağladığını söyleyerek cevap verdi. Polise, eşinin onu memnun etmek için ellerini kullandığını söylediğini, ancak şimdi E.Y.'nin sevişmeleri sırasında delici cinsel araçlar kullandığından emin olduğunu ekledi.

Jambi Bölge Mahkemesi'nde devam eden davada E.Y. suçlu bulunması halinde10 yılı aşkın hapis cezasına çarptırılabilir.