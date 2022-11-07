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Evin bahçesindeki yılan ihbarına giden yetkili, hayvanın büyüklüğü karşısında geri adım attı

Dünya Haberleri

Evin bahçesindeki yılan ihbarına giden yetkili, hayvanın büyüklüğü karşısında geri adım attı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki bir evin bahçesinde yılan ihbarına giden yaban hayatı uzmanı Mangrum, karşısında gördüğü 75 kiloluk boğa yılanı nedeniyle önce geri çekilmek zorunda kaldı. Dünyanın en büyük boğa yılanlarından biriyle karşı karşıya olduğunu anlayan Mangrum bir süre uğraştıktan sonra dev yılanı kontrol etmeyi başardı.

Boğa yılanlarıyla ünlü Florida'da ilginç bir vakaya rastlandı. Çocukluğundan bu yana boğa yılanlarıyla ilgilenen Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'ndan Mangrum bölgedeki bir ihbara gittiğinde daha önce hiç karşılaşmadığı büyüklükte bir yılanı görmesi nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Evin bahçesindeki yılan ihbarına giden yetkili, hayvanın büyüklüğü karşısında geri adım attı

TAM 75 KİLO ÇIKTI

Karşısında dev bir boğa yılanı görmesinin ardından önce geri çekilen Mangrum daha sonra arkadaşlarının da yardımıyla yılanı ensesinden tutarak kontrol altına almayı başardı. Tartıya konulan yılanın 75 kilo çıkması ise daha büyük bir şaşkınlık yarattı. Çünkü şu ana kadar kaydedilen en büyük boğa yılanının 91 kilo olduğu biliniyordu. Bu da Mangrum'un yakaladığı yılanın dünyanın en büyük yılanlarından biri olduğuna işaret ediyordu.

Evin bahçesindeki yılan ihbarına giden yetkili, hayvanın büyüklüğü karşısında geri adım attı

ZEHİRLİ DEĞİLLER AMA AVLARINI BOĞARAK ÖLDÜRÜYORLAR

Boğa yılanlarının genelde zehirli olmadıkları biliniyor ancak uzmanlara göre şu ana kadar boğa yılanının elinden kurtulan fazla hayvan olmadığı da ifade ediliyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

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