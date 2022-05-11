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Eve köpek diye getirdiler, yırtıcı bir çakal çıktı! Gerçeği duyunca kaçacak yer aradılar

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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ABD'nin Massachusetts eyaletinde yolda köpek sandıkları bir hayvanı evlerine getiren aile, hayvanın aslında köpek değil yavru bir çakal olduğunu öğrenince büyük korku yaşadı. Küçük olmasına rağmen çakaldan korkan ve yaklaşamayan aile üyeleri, hayvanı kaçtığı Cape Yaban Hayatı Merkezi'ne geri götürdü.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan bir aile, yolda ilerlediği sırada kenarda titreyen bir hayvan fark etti. Hemen arabadan inen ve köpek sandıkları hayvanı yanlarına alan aile, eve götürerek süt vermeye çalıştı.

Ailenin, hayvanla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımların ardından şok eden gerçek ortaya çıktı. Çünkü çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, bunun bir köpek değil yavru çakal olduğunu dile getirdi.

Ailenin sosyal medya paylaşımından kısa süre sonra Massachusetts'teki Cape Yaban Hayatı Merkezi de konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Merkez, yavru bir çakalın kendi tesislerinden kaçtığını ve her yerde arandığını belirtti.

Evlerindeki hayvanın yavru bir köpek değil de yırtıcı ailesine mensup bir çakal olduğunu duyan aile üyeleri ise büyük korku yaşadı. Evin babası tarafından kafese konulan çakal, Cape Yaban Hayatı Merkezi'ne geri teslim edildi.

İşte Massachusetts'te olay yaratan çakal:

Eve köpek diye getirdiler, bambaşka bir hayvan çıktı! Gerçeği duyunca kaçacak yer aradılar

Eve köpek diye getirdiler, bambaşka bir hayvan çıktı! Gerçeği duyunca kaçacak yer aradılar


Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Hayvanat Bahçesi, Köpek, Dünya, Haberler

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