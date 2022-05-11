Eve köpek diye getirdiler, yırtıcı bir çakal çıktı! Gerçeği duyunca kaçacak yer aradılar

Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan bir aile, yolda ilerlediği sırada kenarda titreyen bir hayvan fark etti. Hemen arabadan inen ve köpek sandıkları hayvanı yanlarına alan aile, eve götürerek süt vermeye çalıştı.

FACEBOOK'TA PAYLAŞILINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ailenin, hayvanla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımların ardından şok eden gerçek ortaya çıktı. Çünkü çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, bunun bir köpek değil yavru çakal olduğunu dile getirdi.

HAYVAN MERKEZİ DE UYARI MESAJI YAYINLADI

Ailenin sosyal medya paylaşımından kısa süre sonra Massachusetts'teki Cape Yaban Hayatı Merkezi de konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Merkez, yavru bir çakalın kendi tesislerinden kaçtığını ve her yerde arandığını belirtti.

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

Evlerindeki hayvanın yavru bir köpek değil de yırtıcı ailesine mensup bir çakal olduğunu duyan aile üyeleri ise büyük korku yaşadı. Evin babası tarafından kafese konulan çakal, Cape Yaban Hayatı Merkezi'ne geri teslim edildi.

İşte Massachusetts'te olay yaratan çakal:







