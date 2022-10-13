Evde yanan ateşte bir anda beliren yüz ifadesi, tüm aile üyelerini kaskatı yaptı

Güney Galler'de yaşayan bir ailenin başına gelen olay, sosyal medyada viral oldu. Aile üyeleri, şöminelerinin yandığı sırada bir anda beliren yüz ifadesini Hitler'e benzettiklerini belirterek, Facebook'ta paylaştı.

Güney Galler'de yaşayan bir ailenin başına gelenler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bridgend'de yaşayan ailenin annesi Hayleigh Williams adlı kadının Facebook üzerinden yaptığı paylaşıma göre aile üyelerinin evde oturduğu sırada şöminede ilginç şeyler yaşandı.

ANİDEN BELİRDİ

Şöminede ateşin yandığı sırada bir anda surat ifadesi belirdi. Bu sırada hemen eline telefonu alan aile üyeleri, şöminedeki kareyi pozlamayı ihmal etmedi. Daha sonra ise bu kare evin annesi Hayleigh Williams tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

"HİTLER'E BENZETTİK"

Söz konusu fotoğraf karesi aile tarafından Almanya'nın eski lideri Hitler'e benzetildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları anneye destek verirken, bazıları ise tamamen tesadüf olduğunu savundu.

Ailenin paylaştığı fotoğraf şu şekilde: