Etrafı yangın yerine dönen ülkenin liderinin rahatlığına bakın

Güncelleme:
30 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi kendisini terk eden Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Gürcistan'da bateri çalarken görüntülendi. Orta Doğu'nun adeta bir barut fıçısına döndüğü bir dönemde, bir devlet liderinin bu denli rahat tavırlar sergilemesi "stratejik bir kopuş" olarak nitelendirildi.

  • Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan'da bir etkinlikte bateri çalarken görüntülendi.
  • Nikol Paşinyan'ın, yaklaşık 30 yıldır birlikte olduğu hayat arkadaşı Anna Hakobyan ile yollarını ayırdığı iddia edildi.
  • Paşinyan ve Hakobyan'ın ayrılığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Sınır komşusu İran, günlerdir ABD ve İsrail'in füze saldırılarının hedefi olurken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan'da katıldığı bir etkinlikte bateri çalarken görüntülendi.

SEVGİLİSİNDEN AYRILMIŞTI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, yaklaşık 30 yıldır birlikte olduğu hayat arkadaşı Anna Hakobyan ile yollarını ayırdığı iddia edildi. Resmi nikah kıymayan çiftin ilişkisinin sona erdiği yönündeki haberler Ermenistan kamuoyunda gündem oldu. Uzun yıllardır birlikte yaşayan Paşinyan ve Hakobyan'ın ayrılığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, çiftin ilişkisinin sonlandığına dair iddialar ülke basınında geniş yer buldu.

BATERİ ÇALARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Ayrılık iddialarının ardından Paşinyan'ın Gürcistan'da bulunduğu sırada bateri çalarken görüntülenmesi ise sosyal medyada dikkat çekti. Paylaşılan görüntüler kısa sürede yayılırken, Ermenistan Başbakanı'nın müzikle vakit geçirdiği anlar gündem oldu.

