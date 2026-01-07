Haberler

Etiyopya'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü, 65 yaralı

Etiyopya'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü, 65 yaralı
Güncelleme:
Etiyopya'nın Afar bölgesinde göçmenleri taşıyan bir kamyonun devrilmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ölü sayısının artabileceği bildirildi.

ETİYOPYA'nın Afar bölgesinin başkenti Samara'da göçmenleri taşıyan kamyonun devrildiği kazada 22 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı.

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın Afar bölgesindeki Samara kentinde, dün yerel saatle 11.00 sıralarında göçmenleri taşıyan kamyon devrildi. Afar Bölge Yönetimi'nden yapılan açıklamada, meydana gelen kaza sonucu 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 30'u ağır 65 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yaralılar tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırılırken, yetkililer hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500

