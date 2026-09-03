Haberler

Estonya Savunma Bakanı Pevkur istifa etti

Estonya Savunma Bakanı Pevkur istifa etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur görevinden istifa etti. Bakanlık, Pevkur'a ulusal savunma ve Ukrayna'ya destek için teşekkür ederken, görev süresince savunma harcamalarının GSYİH'nin yüzde 3'ten fazla artarak yüzde 5'in üzerine çıktığını belirtti.

(ANKARA) - Estonya Savunma Bakanlığı, Bakan Hanno Pevkur'un istifa ettiğini duyurdu.

Estonya Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Hanno Pevkur'un istifa ettiği bildirildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Savunma Bakanı Hanno Pevkur istifa etti. Estonya'nın ulusal savunmasını yönettiğiniz ve Ukrayna'ya olan kararlı desteğiniz için teşekkürler. Hanno Pevkur, 18 Temmuz 2022 tarihinden itibaren Savunma Bakanı olarak görev yaptı. Bu süre zarfında, Avrupa'nın güvenlik ortamı önemli ölçüde değişti ve Estonya'nın ulusal savunması köklü bir dönüşüm geçirdi. Sadece bir örnek: savunma harcamalarımız GSYİH'nin yüzde 2'sinden yüzde 5'in üzerine yükseldi."

Kaynak: ANKA
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti

Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti
Fatih Tekke'nin Trabzonspor'a bıraktığı paraya bakın! Vazgeçtiği rakam olay

Giderayak son kıyağını yapmış!
Herkes nedenini merak etmişti! Joao Neves'in aracından bakın ne çıktı

İşte şöhretin ve paranın bozmadığı o ismin aracından çıkanlar
Durak mide bulandıran görüntü! Polis her yerde onu arıyor

Durakta mide bulandıran görüntü! Polis her yerde bu adamı arıyor
Gambiya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 80 ölü

Afrika kıyılarında göçmen teknesi battı: En az 80 ölü
Gözler faiz kararındayken Ekonomist Belgin Maviş'ten dikkat çeken tahmin

Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin
Trump'ın portresi ABD'yi ikiye böldü: Madeni 1 Dolar bastırdı, üstüne kendi yüzünü yaptırdı

Trump'ın portresi ABD'yi karıştırdı: Yaptığı şeye inanamayacaksınız