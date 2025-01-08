Çarşaf çarşaf belge yayınladılar: Esma Esad İngiliz istihbaratına çalışmış

Suriye'de silahlı muhalif güçlerin başkent Şam'a girmelerinin ardından 61 yıllık baas rejimi devrilmiş, Beşar Esad'da eşiyle birlikte Rusya'ya kaçmıştı. Tüm dünya gelişmeleri yakından takip ederken daha önce göğüs kanseri olan, son dönemlerde de lenfoma ile mücadele ettiğini açıklayan Esma Esad'ın Beşar Esad'dan boşanmak istediği iddiaları ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kremlin ise bu iddiaları yalanlamıştı.

ESMA ESAD HAKKINDA BOMBA İDDİA

Bir zamanlar Suriye'nin modern yüzü olarak sunulan Londra doğumlu Esma Esad, sağlık sorunları ve boşanma iddiaları dışında farklı bir konu ile gündeme geldi. Birleşik Krallık merkezli UK Declassified, Esma Esad'ın İngiliz istihbaratıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü. Yayınlanan çok gizli belgelerde, Esma Esad'ın 1994 yılında İngiltere'de karşı istihbarat faaliyetlerine karıştığı ve MI5 yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

OTELDE ÖZEL GÖRÜŞME

Yayınlanan belgelerden ilki, Esma Esad'ın İngiliz istihbaratıyla ilişkilerine dair detaylar içeriyor. Belgede, Esma Esad'ın, dönemin İngiliz Gizli Servisi MI5'in üst düzey bir yetkilisi olan Eliza Manningham-Buller ile Chesterfield Mayfair Otel'de özel bir görüşme yaptığı belirtiliyor. Görüşmeye, Suriye lideri Beşar Esad'ın da katıldığı ifade edildi. Belgelerde, Esma Esad'ın 1994 yılında babası Dr. Fawaz Al-Akhras'ın Acton'daki evinde düzenlenen özel bir toplantıya katıldığı da belirtiliyor. Bu toplantıda hem askeri hem de sivil İngiliz yetkililerin yer aldığı ve toplantının Suriye-İsrail ilişkileri ve bölgesel barış görüşmelerine odaklandığı vurgulandı.

İNGİLTERE'DE TAKİP EDİLMİŞ

Belgelerde yer alan bir diğer önemli iddia ise Beşar Esad'ın İngiltere'de eğitim gördüğü dönemdeki faaliyetlerinin İngiliz ve Suriye istihbaratı tarafından yakından izlendiği yönünde. Raporlarda, Esad'ın akademik çalışmalarının ötesine geçerek siyasi konulara yoğunlaştığı ve gelecekteki siyasi yönelimlerinin değerlendirilmeye çalışıldığı belirtiliyor.

İDDİALAR SARSICI

Belgelerde, bu toplantıların görünüşte sosyal nitelikte olduğu, ancak gerçekte siyasi bir içeriğe sahip olduğu ifade ediliyor. İddialara göre, Beşar Esad'ın Suriye-İsrail ilişkileri ve bölgesel politikalarla ilgili görüşleri dikkatle incelenmiş ve gelecekteki muhtemel yönelimlerine dair bilgiler toplanmış. Suriye istihbaratına ait olduğu öne sürülen belgelerde, dönemin İstihbarat Daire Başkanı Tümgeneral Ali Issa Duba'nın imzası bulunuyor.