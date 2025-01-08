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Çarşaf çarşaf belge yayınladılar: Esma Esad İngiliz istihbaratına çalışmış

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Birleşik Krallık merkezli UK Declassified, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın Esma Esad'ın İngiliz istihbaratıyla bağlantılı olduğunu iddia eden çok gizli belgeleri yayımladı. Sızdırılan belgeler, Esma Esad'ın ABD Ulusal Güvenlik Konseyi ve İngiltere'nin MI5 istihbaratı için ajan olarak çalıştığını ortaya koydu.

Suriye'de silahlı muhalif güçlerin başkent Şam'a girmelerinin ardından 61 yıllık baas rejimi devrilmiş, Beşar Esad'da eşiyle birlikte Rusya'ya kaçmıştı. Tüm dünya gelişmeleri yakından takip ederken daha önce göğüs kanseri olan, son dönemlerde de lenfoma ile mücadele ettiğini açıklayan Esma Esad'ın Beşar Esad'dan boşanmak istediği iddiaları ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kremlin ise bu iddiaları yalanlamıştı.

Esma Esad İngiliz istihbaratına mı çalıştı? Çarşaf çarşaf belge yayınladılar

ESMA ESAD HAKKINDA BOMBA İDDİA

Bir zamanlar Suriye'nin modern yüzü olarak sunulan Londra doğumlu Esma Esad, sağlık sorunları ve boşanma iddiaları dışında farklı bir konu ile gündeme geldi. Birleşik Krallık merkezli UK Declassified, Esma Esad'ın İngiliz istihbaratıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü. Yayınlanan çok gizli belgelerde, Esma Esad'ın 1994 yılında İngiltere'de karşı istihbarat faaliyetlerine karıştığı ve MI5 yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

Esma Esad İngiliz istihbaratına mı çalıştı? Çarşaf çarşaf belge yayınladılar

OTELDE ÖZEL GÖRÜŞME

Yayınlanan belgelerden ilki, Esma Esad'ın İngiliz istihbaratıyla ilişkilerine dair detaylar içeriyor. Belgede, Esma Esad'ın, dönemin İngiliz Gizli Servisi MI5'in üst düzey bir yetkilisi olan Eliza Manningham-Buller ile Chesterfield Mayfair Otel'de özel bir görüşme yaptığı belirtiliyor. Görüşmeye, Suriye lideri Beşar Esad'ın da katıldığı ifade edildi. Belgelerde, Esma Esad'ın 1994 yılında babası Dr. Fawaz Al-Akhras'ın Acton'daki evinde düzenlenen özel bir toplantıya katıldığı da belirtiliyor. Bu toplantıda hem askeri hem de sivil İngiliz yetkililerin yer aldığı ve toplantının Suriye-İsrail ilişkileri ve bölgesel barış görüşmelerine odaklandığı vurgulandı.

Esma Esad İngiliz istihbaratına mı çalıştı? Çarşaf çarşaf belge yayınladılar

İNGİLTERE'DE TAKİP EDİLMİŞ

Belgelerde yer alan bir diğer önemli iddia ise Beşar Esad'ın İngiltere'de eğitim gördüğü dönemdeki faaliyetlerinin İngiliz ve Suriye istihbaratı tarafından yakından izlendiği yönünde. Raporlarda, Esad'ın akademik çalışmalarının ötesine geçerek siyasi konulara yoğunlaştığı ve gelecekteki siyasi yönelimlerinin değerlendirilmeye çalışıldığı belirtiliyor.

İDDİALAR SARSICI

Belgelerde, bu toplantıların görünüşte sosyal nitelikte olduğu, ancak gerçekte siyasi bir içeriğe sahip olduğu ifade ediliyor. İddialara göre, Beşar Esad'ın Suriye-İsrail ilişkileri ve bölgesel politikalarla ilgili görüşleri dikkatle incelenmiş ve gelecekteki muhtemel yönelimlerine dair bilgiler toplanmış. Suriye istihbaratına ait olduğu öne sürülen belgelerde, dönemin İstihbarat Daire Başkanı Tümgeneral Ali Issa Duba'nın imzası bulunuyor.

Çarşaf çarşaf belge yayınladılar: Esma Esad İngiliz istihbaratına çalışmış
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (26)

Haber YorumlarıYusuf Aydin:

Bütün arab liderlerin eşleri İngiliz hepside ajan bunu bilmeyen varmı

Yorum Beğen197
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Bizdede çok vardır İngiltere abd İsraile ajanlık yapan

Yorum Beğen132
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıKmal e:

bu arapların ingiliz hayranlığı 250 yıldır var

Yorum Beğen100
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıM. Snmz:

bunu bizim Ali de biliyor.

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

rusya iksinide tabuta koyar yakında emin olun

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Doğrudur. İngilizler ajan istihbarat sistemiyle Osmanlı topraklarında fitne ateşi yakıp ayaklanmalar başlatttı. Devleti çökertmeisnde büyük rol oynadı. Ülkemizde de çok ca İngilzlere çalışan köklü zengin aile ve ummadığınız insanlar olduğunu düşünüyorum. İngiltere Esma Esad ın ajanlığı ortaya çıkmasın diye bak ülkeye girişini yasakladı hesapta yersen

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMengele:

Madem ingiliz ajaniydi peki kanser tedavisi icin ingilizler ülkeye girisii yasakladi celiskili haber degilmi

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme24
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Haber Yorumlarıibrahim altınkök:

Şaşırılacak bir şey yok! Esed dingilininde dingiltere ile ilişkisi yakında ifşa olur..Bir ülkenin diktatörünün oğlu dingilterede göz doktorluğu yapıyordu, yersen..

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıBen Kemal:

esada bin türlü oyun oynayıp devirdiler. şimdi meşrulaştırmaya çalışıyorlar.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

OSMANLI GELDİ AKLIMA

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
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