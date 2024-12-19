Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimin sona ermesiyle birlikte ülkeyi terk ederek Rusya'ya kaçan devrik lider Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi.

İNGİLİZ VATANDAŞLIĞINI KULLANMAK İSTİYOR

İngiltere'nin başkenti Londra'da doğan ve 2000 yılında Beşar Esad ile evlendikten sonra bankacılık kariyerini geride bırakarak Suriye'te taşınan Esma Esad'ın, Moskova'daki yaşam koşullarından mutlu olmadığı ve Londra'ya gidebilmek için boşanma talebinde bulunduğu öne sürüldü.

ÖZEL İZİN TALEP ETTİ

HaberTürk'ün haberine göre, aynı zamanda İngiltere vatandaşı da olan Esma Esad, Rus mahkemesine başvurup Moskova'dan ayrılabilmek için özel izin talep etti.

YASAKLAR ALTINDA YAŞIYORLAR

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın sığınma talebi Rusya tarafından kabul edilmiş olsa da, Moskova'daki yetkili makamlar tarafından sıkı denetimlere tabi tutulduğu, başkenti terk etmesi ya da herhangi bir siyasi faaliyete girişmesinin kesinlikle yasaklandığı kaydediliyor.

MAL VARLIĞI DA DONDURULDU

Öte yandan Rus makamları tarafından Beşar Esad'ın mal varlığına erişimi de donduruldu. Bu durum Esad ailesinin maddi gücünü ve yaşam koşullarını oldukça kısıtlıyor.