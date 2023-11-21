Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Çocuk Hakları Günü'nde Anaokulları ve İlkokulları Ziyaret Etti
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Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde anaokulları ve ilkokulları ziyaret etti. Ziyaretlerde çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde anaokulları ve ilkokulları ziyaret etti.
Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir genelinde faaliyet gösteren anaokulları ve ilkokullar ziyaret edildi. Ziyaretlerde etkinlikler düzenlenirken çocuklara çeşitli hediyeler verildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya