Eski üstü düzey Nijeryalı Senatör ve eşi organ ticareti için Birleşik Krallık'a çocuk gönderirken yakalandı - Haberler

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Eski üstü düzey Nijeryalı Senatör ve eşi organ ticareti için Birleşik Krallık'a çocuk gönderirken yakalandı

Haberler.com - Dünya
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Eski üstü düzey Nijeryalı Senatör ve eşi organ ticareti için Birleşik Krallık'a çocuk gönderirken yakalandı

Eski Nijerya Senato Başkan Yardımcısı Ike Ekweremadu ve 55 yaşındaki akademisyen eşi Nwanneka Ekweremadu, Birleşik Krallık'a organ ticareti için bir çocuğu gizli yollarla göndermeye çalışırken yakalandı.

Nijerya'da organ ticareti için gizli plan ve kolaylık sağlama suçlamaları ile yargılanan Halkın Demokrat Partisi'nin 19 yıllık üyesi ve eski Senato başkan yardımcısı ve eşi bugün mahkemeye çıkacak.

KURTARTILAN ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALDI

Polis, yaptığı açıklamada kurtarılan çocuğun 18 yaş altında olduğunu ve devlet koruması altına alındığını söyledi. Polis çocuğun kesin yaşı, ismi ve cinsiyeti hakkında açıklama yapmadı.

Eski üstü düzey Nijeryalı Senatör ve eşi organ ticareti için Birleşik Krallık'a çocuk gönderirken yakalandı

BİR KAÇ KEZ BİRLEŞİK KRALLIK'A GİRİŞ YAPTI

Mahkemeye çıkarılmadan önce Heatrow Havalimanı'nda polis tarafından gözaltında tutulan senatörün daha önce bir kaç kez Birleşik Krallık'a giriş yaptığı ve oradaki Nijeryalı topluluklar ile görüştüğü belirtildi.

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