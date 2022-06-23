Eski üstü düzey Nijeryalı Senatör ve eşi organ ticareti için Birleşik Krallık'a çocuk gönderirken yakalandı

Nijerya'da organ ticareti için gizli plan ve kolaylık sağlama suçlamaları ile yargılanan Halkın Demokrat Partisi'nin 19 yıllık üyesi ve eski Senato başkan yardımcısı ve eşi bugün mahkemeye çıkacak.

KURTARTILAN ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALDI

Polis, yaptığı açıklamada kurtarılan çocuğun 18 yaş altında olduğunu ve devlet koruması altına alındığını söyledi. Polis çocuğun kesin yaşı, ismi ve cinsiyeti hakkında açıklama yapmadı.

BİR KAÇ KEZ BİRLEŞİK KRALLIK'A GİRİŞ YAPTI

Mahkemeye çıkarılmadan önce Heatrow Havalimanı'nda polis tarafından gözaltında tutulan senatörün daha önce bir kaç kez Birleşik Krallık'a giriş yaptığı ve oradaki Nijeryalı topluluklar ile görüştüğü belirtildi.

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