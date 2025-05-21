Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov, Madrid'de öldürüldü

Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Andriy Portnov, Madrid'in zengin bir banliyösündeki okulun dışında kimliği belirsiz kişilerce vurularak öldürüldü.

"OKULUN DIŞINDA BİR UKRAYNA VATANDAŞI VURULDU"

Madrid polisi, yerel saatle sabah 09.15'te Pozuelo de Alarcon'da bulunan seçkin Madrid Amerikan Okulu'nun dışında bir Ukrayna vatandaşının vurulduğuna dair bir ihbar aldığını söyledi.

VÜCUDUNDA EN AZ 3 KURŞUN YARASI VARDI

İspanyol El Pais gazetesi, polisin saldırganların "iki ya da üç" kişi olduğuna inandığını ve ölen kişinin vücudunda "en az üç" kurşun yarası bulunduğunu bildirdi.

YANUKOVICH'İN ÜST DÜZEY YARDIMCILARINDAN

Madrid'de suikasta kurban giden Portnov, 2014 Euromaidan devriminde devrilen Ukrayna'nın eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovich'in üst düzey yardımcılarından biriydi.