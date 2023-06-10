Eski Kuzey Kore istihbaratçısı: Yöneticiler birbirine zulmediyor

Eski Kuzey Kore Devlet Güvenlik Bakanlığı yetkilisi Kim Hyun-woo, bakanlığa yeni atanan yetkililerin halihazırdaki yöneticilere zulmettiğini, kendisinin de bu güç mücadelesinde kurban olmaktan çekinerek ailesiyle kaçtığını anlattı. Ayrıca Kim Jong-un'un kızı Kim Ju-ae'nin lider olacağına dair somut bir kanıt olmadığını söyledi.

Eski Kuzey Kore Devlet Güvenlik Bakanlığı yetkilisi, bakanlığa yeni atanan yetkililerin, halihazırdaki yöneticilere zulmettiğini, kendisinin de bu güç mücadelesinde kurban olmaktan çekinerek ailesiyle kaçtığını anlattı.

Eski Kuzey Kore Devlet Güvenlik Bakanlığı çalışanı Kim Hyun-woo, ABD'de yayın yapan Ulusal Halk Radyosu'na (NPR) verdiği mülakatta, ülkesinden kaçma nedenleri ve Pyongyang yönetimi hakkında konuştu.

Güney Kore'ye 2014'te iltica etmesinin ardından ilk kez ABD'yi ziyaret eden Kim, Kuzey Kore Devlet Güvenlik Bakanlığında çalıştığı 17 yılda, aralarında istihbarat verilerinin analizi ve denizaşırı bir şubede çalışmanın da olduğu çeşitli görevlerde bulunduğunu ifade etti.

Eski istihbarat yetkilisi Kim, bakanlığın görevinin, "rejimin devlet içinde düşman casuslar veya düşmanca faaliyetler olarak gördüğü şeylerin izini sürmek, tespit etmek ve yakalamak" olduğunu açıkladı.

Kurumun halihazırdaki yöneticilerinin, yeni atanan yetkililer tarafından zulüm gördüğünü belirten Kim, o sırada yurt dışında görevli olmasına rağmen kendisinin de bu güç mücadelesinde kurban olmaktan çekinerek ailesiyle kaçtığını, bir daha da memleketine dönmediğini söyledi.

Kim, "Ne yazık ki akrabalarıma ne olduğunu bilmiyorum." dedi.

Kim Ju-ae'nin lider olacağına dair somut kanıt yok

Kim, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızı Kim Ju-ae'nin, Kasım 2022'nin sonunda yapılan kıtalararası güdümlü füze denemesini yerinde takip eden babasına eşlik ederek ilk kez kameralar karşısına çıkmasına da değindi.

Kim Ju-ae'nin sıradaki lider olacağına dair somut bir kanıt olmadığına dikkati çeken Kim Hyun-woo, küçük bir çocuğu varis olarak atamanın mevcut liderin koşulları hakkında soru işaretleri uyandıracağını ve rejimi istikrarsızlaştıracağını dile getirdi.

ABD ve Kuzey Kore ilişkisine de değinen Kim Hyun-woo, iki ülke arasında diplomatik bir ilerleme olasılığının oldukça düşük göründüğünü, ancak umutlu olduğunu aktardı.

Kim, " Güney Kore'de yaşamama ve istediğim özgürlüğün tadını çıkarmama rağmen, geride bırakmak zorunda kaldığım akrabalarım için üzülüyorum." ifadesini kullandı.

Güney Kore istihbaratı, Kim Jong Un'un, 2011'de babasının ölümünün ardından iktidara gelmesiyle onlarca üst düzey yetkilinin idam edildiğini ileri sürmüştü.

Kuzey Kore liderinin 10 yaşlarında olduğu değerlendirilen kızı Kim Ju-ae???????, Kasım 2022'den bu yana çok sayıda askeri etkinliğe katıldı. Kim Ju-ae'nin, babasının halefi olduğu iddia ediliyor.