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Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a 30 yıl hapis cezası

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a 30 yıl hapis cezası
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Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore üzerinde askeri dron uçurma emri verdiği gerekçesiyle 'düşmana yarar sağlamak' suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ESKİ Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 'düşmana yarar sağlamak' şüphesiyle yargılandığı davada suçlu bulunarak, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang üzerinde askeri dronlar uçurulmasını emrettiği tespit edilen Güney Kore eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u, 'düşmana yarar sağlamak' şüphesiyle yargılandığı davada suçlu buldu. Mahkeme, Yoon'a 'düşmana yarar sağlamak' ve 'görevini kötüye kullanmak' suçlarından 30 yıl hapis cezası verdi. Dava kapsamında eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'a da 30 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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