Antalya'da alacak dehşeti: Hem vurdu hem mahkemede özür diledi

Antalya’nın Kepez ilçesinde borç anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan akrabasını pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan sanık hakim karşısına çıktı. Mahkemedeki savunmasında vurduğu adamdan özür dileyen sanık, "Kesinlikle para için adam öldürecek birisi değilim" diyerek kendini savundu.

SOKAĞIN ORTASINDA POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Olay, geçen yıl 10 Ekim günü saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde meydana geldi. İlyas Çapkan (35), uzun süredir borç anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Hasan Doğan’ın (57) evinin önüne otomobille geldi. Yanında getirdiği pompalı tüfekle hedefini nişan alan Çapkan, sokak ortasında bir el ateş etti.

Kasığından vurulan Hasan Doğan kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Doğan, ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Olayın ardından yakalanan İlyas Çapkan tutuklanırken, Hasan Doğan ise uzun süren tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatarak taburcu oldu.

"HASAN AMCA SENDEN ÇOK ÖZÜR DİLİYORUM"

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık İlyas Çapkan ile 'azmettirme' suçundan tutuksuz yargılanan Siraç Ç. ve Enes Ç. hakim karşısına çıktı.

Duruşmada söz alan tutuklu sanık İlyas Çapkan, alacaklarını uzun süredir tahsil edemediklerini öne sürerek şunları söyledi:

"Hasan Doğan'dan alacağımız bulunmaktaydı ve uzun süredir ödeyeceğini söylemesine rağmen ödeme yapmıyordu. Hasan amca senden çok özür diliyorum. Olayların buraya gelmesini istemezdim. Biz akrabayız. Oğulları benim çocukluk arkadaşım. Ben kesinlikle para için adam öldürecek birisi değilim. Suçsuzum."

"SİLAHI ATEŞLERKEN 'BU SİZE DERS OLSUN' DEDİ"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Hasan Doğan'ın kızı Berfin Doğan ise o anları gözyaşlarıyla anlattı. Yaşadığı travmanın altını çizen genç kız, "Olay günü annem ve kız kardeşimle yürüyorduk, babam da bizi almaya gelmişti. Sanık beyaz bir arabayla geldi, plakasını çıkarmıştı. Babam tam arabaya binecekken bacaklarını hedef alıp sıktı. Silahı ateşlerken bir de 'Bu size ders olsun' dedi. Bir genç kızın hayatında unutamayacağı bir travma bıraktı" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜKLER BİZDEN KAN PARASI TALEP ETTİ"

Yaralanan Hasan Doğan'ın diğer çocukları da mahkemede çarpıcı beyanlarda bulundu. Tanık Azat Doğan, aralarındaki husumetin daha önceki bir yaralama olayından sonra sanık ailesinin kendilerinden "kan parası" talep etmesiyle büyüdüğünü söyledi.

Olay yerinde babasına ilk müdahaleyi yapan sağlık bölümü öğrencisi Mesude Doğan ise "Silah sesini duyar duymaz koştum. Babamı kanlar içinde gördüm, dili arkaya kaçmıştı. Sağlık okuduğum için hemen ilk müdahaleyi ben yaptım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık İlyas Çapkan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı