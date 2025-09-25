Haberler

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy Yolsuzluktan Suçlu Bulundu
Paris Ceza Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi Libya davasında suç şebekesi kurmaktan suçlu buldu. Diğer tüm suçlamalardan ise beraat etti.

ESKİ Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzlukla yargılandığı davada suçlu bulundu.

Paris Ceza Mahkemesi, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı davada kararını verdi. Mahkeme, Libya davasında Sarkozy'yi suç şebekesi kurmaktan suçlu buldu. Sarkozy diğer tüm suçlamalardan beraat etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
